Снегопад в Твери завершится в последний день января

Но циклоны ещё успеют подкинуть нам снежка! Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Сугробы и снежные шапки на домах в ближайшие дни подрастут.

- Снег в конце января будет идти почти каждый день. Ветер постоянно меняет направление, атмосферное давление низкое. Правят бал скоротечные североатлантические циклоны! - обрисовала картину доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Зарядивший в пятницу снегопад в субботу станет чуть менее интенсивным. Днём будет -2, но к вечеру мы окажемся в холодной тыловой части уходящего циклона: в ночь на воскресенье -7.

Воскресным днём -5. С утра осадков быть не должно. Но аккурат к обеду обещал поспеть следующий циклон. Ветер усилится, вновь завьюжит, атмосферное давление упадёт до 727 мм рт. ст.

В последний январский день, понедельник, -3. Снег будет более интенсивным после обеда. Давление понизится ещё на пару пунктов.

Во вторник встречаем февраль! Он поприветствует нас лёгким морозом: -4…-5 градусов. Снежок небольшой, давление начнёт расти, но останется ниже нормы.

- Дороги по-прежнему скользкие и заснеженные, будьте осторожны! - предупреждает Наталья Сердитова.

Кстати, вы удивитесь, но уходящий январь не показал абсолютно никаких аномалий - если рассматривать средние показатели.

- Снега за месяц выпало даже немного меньше нормы, а температура была практически нормальной. Для января средняя температура - 7 градусов мороза. В этом году было теплее менее чем на один градус, - рассказывает Наталья Сердитова. - Однако это усреднённые показатели. А если брать конкретные дни, были резкие перепады, отчего нам и казалась, что погода ненормальная. Такие погодные скачки, как мы уже не раз говорили, характеризуют климатические изменения.

Что до наступающего февраля, то его средняя температура -6,7 градуса. Несмотря на то что февраль традиционно считается месяцем снежных вьюг, осадков за самый короткий месяц года должно выпасть немного меньше, чем в январе - если погода будет придерживаться классической схемы.

Самый тёплый февраль за историю наблюдения погоды в Твери был в 1990 году: средняя температура составила +0,5 градуса. Самым зябким выдался февраль 1871 года: -19,7.

Конкретные дни и вообще били удивительные рекорды! Самый тёплый февральский день в Твери был отмечен 27 февраля 1989 года: +8,4. Аномальной для наших широт стужей удивило 18 февраля 1900 года. В этот день зафиксировали 41,6 градуса мороза!