Досуг в Твери с 26 января по 2 февраля: неклассическая «Гроза», музыкальный калейдоскоп и Северное Возрождение

Культурная жизнь в Твери не замирает. Фото: ПТО

СПЕКТАКЛИ

Приближается «Гроза»

28 января в 18:30 Тверской ТЮЗ приглашает на «Грозу» - решенный в постмодерновом (во всяком случае — условном) формате спектакль по классике Александра Островского. Премьера постановки режисера Виктории Вигг состоялась в новом театральном сезоне — в октябре 2021-го.

Известно, что пьеса «Гроза» по праву считается не только вершиной творчества писателя, но и одним из выдающихся произведений отечественной драматургии.

Режиссёр Вероника Вигг о спектакле сказала следующее: «У каждого из нас есть своя собственная гроза. Не атмосферное явление, а событие, которое навсегда изменило нашу жизнь. После «гроз» человеческие судьбы уже никогда будут прежними. Гроза может сделать нас мудрее или слабее, страшнее или терпимей. В город Калинов пришло шесть апостолов…»

Спешите покупать билеты, их осталось мало по 400 рублей.

И не забывайте маски.

12+

КОНЦЕРТЫ

Многообразие классики

Тверская академическая филармония приглашает на ряд интересных для меломанов концертов.

29 января в 17:00 - на программу из цикла «Встречи с «Российской камератой».

Понятно, что на сцену выйдут музыканты губернаторского камерный оркестр «Российская камерата» из тверской филармонии.

Оркестр и возглавивший его в 2004 году дирижер Андрей Кружков являются настоящими пропагандистами камерного наследия великих мастеров.

В программе: сочинения русских и зарубежных композиторов

Стоимость билетов: 700-600-500 рублей.

6+

30 января в 17:00 начнется концерт «Хиты вокальной музыки».

В нем выступят заслуженные артисты России Татьяна Скворцова (сопрано) и Владимир Белов (тенор), лауреаты международных конкурсов Эмма Штуко (сопрано) и Виталий Фёдоров (баритон).

Концертмейстеры: заслуженная артистка России Лидия Буланкина (фортепиано), лауреат международных конкурсов Ольга Орлова (фортепиано).

В программе: произведения В.А. Моцарта, Дж. Верди, П. Чайковского, Дж. Пуччини и других великих композиторов.

Стоимость билетов: 700-600-500 рублей.

6+

1 февраля в 18:30 филармония приглашает на концерт «Памяти великого артиста». Выступает московский ансамбль «TEMPUS NOVUM ART». В его составе: Денис Чефанов (фортепиано) Наталия Калиничева (скрипка) Михаил Калиничев (виолончель).

Творческое кредо ансамбля - сочетание академических принципов звучания, виртуозное владение инструментами, ансамблевое мастерство и оригинальные интерпретации.

В программе: произведения П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, П. Пабста и А. Муравлёва, посвященные памяти разных творцов.

Стоимость билетов: 300-400-500 рублей.

6+

ЛЕКЦИИ

Холодный ветер Северного Возрождения

Так называется интерсная познавательная лекция от тверского живописца, члена союзов художников и дизайнеров РФ Николая Дулько.

Она состоится 30 января в 15:00 в тверском центре современной культуры «Рельсы».

Под термином «Северное Возрождение» принято считать эпоху Возрождения в Европе за пределами Италии. Прежде всего речь идет о представителях Нидерландов и Германии. Это Губерт и Яна Ван Эйки, Питер Брейгель и Иероним Босх, Альберт Дюрер... Их не спутать с другими мастерами.

Стоимость: 300 рублей.

Необходимо заранее записаться на сайте центра.

16+