Катин мох и беркуты: болота заповедника в Тверской области спасают популяцию редких птиц

Верховые болота заповедника. Фото: из архива Центрально-Лесного заповедника

Жизнь многих животных тесно связана с водно-болотными угодьями. В том числе и беркута.

Беркут – одна из самых больших хищных птиц в мире. Распространены они преимущественно в Северном полушарии. В Тверской области ведут оседлый и кочующий образ жизни. Живут долго, в дикой природе не менее 20 лет. Для России – это редкий вид птиц. По данным Красной Книги РФ, в Европейской части России сейчас обитает всего 500 пар этих птиц.

Проблем из-за человека у беркута много. На них охотились с 17 века. Красивое золотисто-коричневое оперение и размер птицы делали ее желанным трофеем для охотников. Кое-где беркутов истребляли из-за нападений на скот. Вот какие строки можно прочесть в Красной Книге России:

«Несколько десятилетий продолжался отстрел беркутов: у одного из гнезд в Ленинградской обл. с 1955 по 1966 г. было убито 4 взрослых и 2 молодых орла; в Тверской обл. с 1964 по 1988 г. - 15 орлов».

Во времена сельскохозяйственного бума беркуты пострадали от химических удобрений и пестицидов.

В какой-то момент, люди опомнились. На беркутов запретили охотиться, запретили и торговлю ими. Ядохимикаты теперь не применяют в большинстве стран мира.

Но есть другая проблема. Продолжается вырубка лесов, осушение болот...

Беркуты любят уединение. Им нужны открытые пространства. Они не выносят человеческого присутствия. На своем участке пара беркутов может провести всю жизнь. Конечно, если их гнездовое дерево не срубят. Или если люди не истребят всю их кормовую базу.

Где птицам найти такое место? Кто даст гарантию, что никто их не потревожит? Только заповедники.

В Центрально-Лесном заповеднике домом для беркутов стало болото Катин мох. Вот уже 50 лет сотрудники встречают эту птицу на нашей территории. Почему именно болото и почему именно Катин мох?

Беркут – моногамная, оседлая птица. Паре нужны открытые пространства, чтобы охотится. Нужны высокие деревья с крепкими горизонтальными ветвями, чтобы строить гнездо. И как мы уже говорили, рядом не должно быть человека. Беркуты покидают места, где их беспокоят люди, и больше не возвращаются.

На территории заповедника находится 18 достаточно крупных болотных массивов. Болото Катин мох – самое большое (35 квадратных километров). И самое труднодоступное. Здесь достаточно дичи для охоты, достаточно надежных и удобных деревьев для гнезд. И люди появляются так редко и ведут себя так деликатно! Катин мох – идеальное место для гнездования беркутов.

Вот цитата из Летописи природы за 1985 год, где беркуты впервые отмечены как гнездящиеся в заповеднике птицы: «Беркут – 6.06.85 на восточной оконечности Лаховского острова у гнезда, которое мы в прошлом году предположительно считали принадлежащим большому подорлику, наблюдали двух взрослых беркутов. Гнездо по сравнению с прошлым годом увеличилось почти в два раза. Под гнездом: немногочисленные брызги помета и выпавшие контурные перья. Найдена скорлупа яйца, из которого вылупился птенец».

А вот еще одна цитата, из Летописи 1988 года, описывающая трудности жизни птиц:

«… пара беркутов, постоянно гнездящихся на болотном комплексе Катин мох, в гнездовом сезоне 1988 г. использовала для постройки нового гнезда, взамен поваленного ураганом летом 1987 г., искусственную платформу, установленную в 1984 г. На лесном острове (о. Ламодин). 26.05.88 в гнезде находился один птенец в белом пуху размером с курицу. Второй птенец, размером с курицу-бентамку, был найден под гнездом со следами клевков. По-видимому, он был выброшен из гнезда 1-2 дня назад, поскольку трупик разлагаться не начал. Место для платформы, по-видимому, было выбрано не совсем удачно. В ориентированном на юго-запад гнезде птенец явно страдал в послеполуденные часы от жары. Оставшийся в живых птенец успешно встал на крыло. В сентябре и первой половине октября его регулярно встречали в окрестностях деревни Мошары, где он систематически охотился на домашних кошек».