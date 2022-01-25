«Наши ребята востребованы всегда»: Тверской институт (филиал) МГЭУ поздравляет студентов с Татьяниным днём

День студента отмечают в России 25 января. Покровительница этого праздника и всех к нему причастных — святая Татьяна

«Дарю тебя университетом!» - говорят, эту фразу произнёс граф Иван Шувалов, приурочивший составление приказа об основании первого в России университета к именинам своей обожаемой матушки Татьяны. С далёкого XVIII века студенты отмечают свой праздник в Татьянин день. А университеты дарят бесценные знания тысячам и тысячам молодых людей. Среди них - Тверской институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического университета.

Накануне главного студенческого праздника руководители вуза рассказали, каково это - быть студентом Тверского института (филиала) МГЭУ и, конечно, поздравили своих студентов.

ВУЗ ДЛЯ СТУДЕНТА

В светлых стенах этого вуза почти всегда шумно. Здесь учатся, мечтают, строят планы, впервые сталкиваются со сложностями будущей профессии, впервые учатся их преодолевать.

- Для этого вуз старается дать всё возможное: уютные аудитории, оснащённые мультимедийными средствами обучения, высокотехнологичные компьютерные классы, тренажёрный зал. У нас есть лингафонный кабинет, зал судебных заседаний и лаборатория криминалистики для обучения студентов-юристов, класс психологической разгрузки. Наша библиотека насчитывает более 45 тысяч единиц изданий, - рассказывает директор Тверского института (филиала) МГЭУ Александр Бутузов.

Директор Тверского института (филиала) МГЭУ Александр Бутузов

В этом году Тверской институт (филиал) МГЭУ празднует 25-летие своей работы на Тверской земле. За эти годы удалось много достичь: не единожды подтвердить свою компетентность (вуз имеет государственную аккредитацию Рособрнадзора и выдаёт дипломы государственного образца), организовать разнообразную внеучебную деятельность (здесь и студенческие клубы, и волонтёрство, и работа с ветеранами), наладить прочные связи с серьёзными работодателями для уверенности в успешном будущем выпускников.

ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ СОТРУДНИЧЕСТВО

Но едва ли не главное здесь - политика взаимодействия университета со студентом.

- Вуз открыт и прозрачен, а молодые люди не только грызут гранит наук, но и управляют собственным образовательным процессом. Студенты могут содействовать принятию решений даже в кадровой политике - через анонимные опросы. Во многом именно они решают, насколько сведущи, понятны, интересны преподаватели, - говорит заместитель директора Тверского института (филиала) МГЭУ по учебной и научной работе Владислав Давыдов. - Результаты таких опросов ежегодно рассматриваются на заседаниях учёного совета вуза, когда решаются вопросы о распределении нагрузки и заключении контрактов с педагогами на следующий год.

Студенты Тверского института (филиала) МГЭУ принимают участие в планировании использования средств, которые вуз выделяет на воспитательную работу. То есть сами могут решить, куда хотят поехать, какие мероприятия организовать.

Не лишним будет отметить, что многие педагоги вуза имеют учёные степени и звания. Это кандидаты и доктора наук, получившие свои степени в высшей аттестационной комиссии РФ. Посыл, который транслируют все преподаватели этой альма-матер: у нас нет и не может быть конфликта поколений, студенты - наша основная ценность и гордость.

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ

- Мы тесно сотрудничаем с работодателями по всем нашим образовательным программам. Это важно: работодатель держит руку на пульсе самых актуальных проблем. Поэтому наши студенты получают образование, включающее понимание сегодняшнего дня, - отмечает директор вуза.

Работодатели активно принимают участие как в самом образовательном процессе, так и в оценке полученных студентами знаний. Ведущие специалисты в области права, психологии, экономики и управления читают студентам лекции. Кроме опыта, студенты получают уникальную возможность зарекомендовать себя перед будущими руководителями - можно сказать, что карьера начинается уже в вузе.

- На государственной итоговой аттестации половину комиссии у нас составляют работодатели, - добавляет Александр Бутузов.

Выпускники Тверского института (филиала) МГЭУ работают в команде Президента РФ, в правительстве, Кремле - этот факт говорит сам за себя.

С ТАТЬЯНИНЫМ ДНЁМ!

Директор Тверского института (филиала) МГЭУ Александр Бутузов:

- Дорогие наши студенты - настоящие и прошлые, для которых мы навсегда останемся альма-матер! Мы гордимся вами и говорим спасибо за то, что честно и с отдачей учитесь, великолепно показываете себя на производственной практике, успешно трудоустраиваетесь и живёте интересной общественной жизнью.

Мы стараемся делать для этого всё: быть терпеливыми наставниками первокурсникам, обеспечивать наилучшие условия для учёбы, находить пути взаимодействия с будущими работодателями.

В сегодняшний непростой век мы вместе научились преодолевать проблемы и отвечать вызовам времени. Создали эффективную электронную образовательную среду, посредством которой, в случае необходимости, студенты могут учиться дистанционно, получать все необходимые консультации и сопровождение педагогов. Но при этом мы остались верны традициям академического образования: придерживаемся лучших принципов советской образовательной системы.

Наш вуз подготовил для Тверской области не одну тысячу студентов. Выпускники Тверского института (филиала) МГЭУ работают в области права, в экономической сфере, в управлении и психологии. Их образование, их дипломы - лучшая рекомендация. Наши ребята востребованы как в родном регионе, так и за его пределами и даже за рубежом. И это настоящий повод для гордости.

Студентов Тверского института (филиала) МГЭУ я могу уверить, что и впредь вуз будет прикладывать все силы, чтобы обучение было интересным и эффективным, а трудоустройство и карьера - удачными!

Поздравляю вас с праздником и желаю вам здоровья, вдохновения, реализации ваших потенциалов и, конечно, успехов в учёбе!

ВАЖНО!

Вуз ведёт дополнительный приём на заочную форму обучения на образовательные программы бакалавриата, специалитета и магистратуры:

- до 12 февраля: для поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности и для поступающих на обучение без ЕГЭ (по внутренним вступительным испытаниям);

- до 24 февраля: для поступающих только по ЕГЭ.

Адрес Тверского института (филиала) МГЭУ: г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 37. Необходимую информацию можно получить по телефонам: 8 (4822) 32-03-86, 8 (904) 029-70-92 и на сайте mgeitver.ru.