Калининская АЭС развивает партнерские отношения с детским технопарком «Кванториум» в Твери

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Так, атомная станция выступает партнером по развитию детского технопарка «Кванториум» в Твери. На минувшей неделе учреждение отметило свое 4-летие.

В ходе торжественной церемонии, приуроченной к юбилею, представители Калининской АЭС от имени директора атомной станции Виктора Игнатова поздравили коллектив «Кванториума» и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество в создании уникальной образовательной среды для раскрытия потенциала детей. Большой вклад Калининской АЭС в развитие дополнительного образования региона был отмечен благодарностью Министерства образования Тверской области.

В рамках сотрудничества Кванториумом и Калининской АЭС реализовано множество совместных проектов, направленных на приобщение подростков к инженерно-техническому творчеству, экологическое воспитание и профориентацию юного поколения Тверской области. В их числе создание лаборатории «ЭНЕРДЖИ» - уникальной образовательной площадки, открывшейся на базе детского технопарка в 2021 году. Атомная станция профинансировала капитальный ремонт помещений и их оснащение специальным исследовательским оборудованием. Там школьники получают более глубокие знания в области современной энергетики, в том числе альтернативной, знакомятся с основами энергетических процессов и правилами техники безопасности.

Первый детский технопарк «Кванториум» открылся в Твери в 2018 году на базе Тверского областного Центра юных техников. Идею создания поддержали Министерство образования Тверской области, Тверской государственный университет, Калининская АЭС и другие крупные предприятия региона, а также представители банковского сектора.

Скоро цифровое и техническое образование станет доступным и для юных жителей города-спутника КАЭС. В этом году в Удомле планируется открытие Центра цифрового образования детей «IT-куб» и Профориентационного центра на базе Удомельского колледжа. Значительный вклад в создание технического кластера сделала Калининская АЭС, также средства были выделены из регионального бюджета.Сейчас региональный детский центр объединяет под одной крышей «Кванториум» и центр цифрового образования детей «IT-куб». Это современное комфортное образовательное пространство, в котором более 1000 школьников ежегодно бесплатно приобретают инженерные навыки, осваивают программирование и робототехнику, разрабатывают собственные проекты и становятся победителями и призерами конкурсов различного уровня. Более 60 преподавателей помогают ребятам воплощать самые смелые идеи.