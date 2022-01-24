В состав Экспертного Совета при Законодательном Собрании Тверской области войдёт Тамара Карякина

На встрече обсуждались вопросы социального развития и культурной жизни региона. Фото: ЗСТО

Как отметил, открывая встречу, днём 24 января, председатель Заксобрания Тверской области Сергей Голубев, Тамара Карякина – человек в нашем регионе, безусловно, известный и уважаемый. Она работала учителем, воспитателем, журналистом. В 2000–2001 годах работала в должности заместителя Губернатора по социальным вопросам. С августа 2002 года возглавляла Тверскую областную службу занятости. Являлась депутатом Законодательного Собрания Тверской области IV созыва. Удостоена Почетного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», член Союза журналистов РФ. Среди её наград почетный знак Губернатора «Крест святого Михаила Тверского», нагрудный знак Губернатора «За заслуги в развитии Тверской области», благодарность Президента РФ.

Тамара Терентьевна по-прежнему интересуется вопросами развития региона, его культурной жизнью.

- Всегда приятно наблюдать за работой Законодательного Собрания. На собственном опыте убедилась в том, что депутатов бывших не бывает. Более того, взгляд со стороны не менее интересен, чем взгляд изнутри. Мне интересны законопроекты, которые рассматривает областной парламент сегодня, мне интересно то, как Законодательное Собрание подходит к проблемам области, как конструктивно выстраиваются отношения с Правительством региона, с Губернатором. Идет общая работа, направленная на развитие Верхневолжья, - отметила Тамара Карякина.

Тамара Терентьевна призналась, что сейчас продолжает заниматься своим любимым делом.

- У меня вышла уже вторая в моей творческой биографии книга стихов под названием «Вечерний сеанс». Первая книга, «Черно-белое кино», увидела свет пять лет назад. В настоящее время идет подготовка к презентации второй. Её можно будет получить бесплатно, просто пожертвовав какие-то средства на благотворительность – в пользу хосписа «Анастасия», - рассказала Тамара Карякина.

Председатель областного парламента подчеркнул, что её опыт, как депутата, общественного, политического и культурного деятеля всегда был и будет востребован. Сергей Голубев предложил Тамаре Карякиной войти в состав Экспертного Совета при Законодательном Собрании Тверской области седьмого созыва.

Экспертный совет - совещательный орган, действующий на общественных началах, чьи решения носят рекомендательный характер. Он функционирует с 2011 года, придя на смену общественному консультативному совету при Законодательном Собрании. Основная задача Экспертного совета - совершенствование законодательства Тверской области, активное вовлечение граждан в обсуждение законопроектов. На заседания Экспертного совета выносятся актуальные, значимые и резонансные законопроекты, которые существенно влияют на жизнь многих граждан, учреждений и организаций региона. В его состав входят компетентные специалисты, обладающие практическим опытом в разных отраслях.

- Если Общественная палата Тверской области выражает мнение коллективного органа, то Экспертный совет подразумевает индивидуальное привлечение людей из разных сфер жизни общества, которые знают и понимают, как функционирует законодательная власть, - пояснил Сергей Голубев.

Тамара Карякина выразила согласие войти в состав Экспертного Совета при Законодательном Собрании Тверской области, поблагодарив за оказанное доверие.