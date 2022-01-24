Коронавирус в Твери, последние новости на 24 января 2022: рост числа больных коронавирусом и возвращение морозов

В Тверскую область возвращаются морозы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на 24 января 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 103 930 случаев заражения (+327 за сутки).

Выздоровел 92 047 пациент (+6 за сутки).

На карантине - 9447 заболевших, (+319 за сутки).

Умерли 2436 человек (+2 за сутки).

По данным федерального регистра вакцинированы 630 710 человек, в том числе за сутки – 1153 человек.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 36 637 случаев заражения коронавирусом (+125 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7968 (+50),

Ржев - 5808 (+12),

Калининский район - 4751 (+25),

Вышневолоцкий городской округ - 4028 (+13),

Торжок - 3554(+11),

Кимры - 2969 (+8).

Графика: Яндекс

В Тверскую область возвращаются морозы. В ночь на 24 января в регионе отмечено похолодание до -17 градусов. Днем -11... -6 градусов. Переменная облачность.

Ветер усилится до 10 м/с. Осадки возможны во вторник, 25 января.

Ближе к концу недели ночные температуры опустятся до -20 градусов. Днем -13... -8 градусов. Ожидается переменная облачность и юго-восточный ветер 5-10 м/с.

На дорогах возможна гололедица. Будьте внимательны и осторожны!

На благоустройство Привокзальной площади в Ржеве выделены деньги. Конкурс на поиск подрядчика разместила на сайте Госзакупок местная администрация. Согласно аукционной документации, на переделку объекта планируется потратить 20,9 млн рублей. Такова максимальная цена контракта.

Работы подрядчик должен начать 1 апреля и закончить 1 августа 2022 года.

За четыре месяца на площади планируется обновить асфальтовое покрытие, нанести новую разметку, заменить фонари и освещение, озеленить территорию и высадить новые деревья. Заявки на конкурс принимаются до 31 января.