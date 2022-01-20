Тверь прощается с Новым годом, пора платить за демонтаж украшений

Главную елку в Твери установили в начале декабря, скоро демонтируют. Фото: администрация Твери

Все приглушеннее становится аромат Нового года, близится конец января… Скоро с улиц и площадей Твери начнут убирать новогодние украшения. А во сколько обходится городу постпраздничный демонтаж?

Мы узнали об этом, найдя соответствующие тендеры на официальном портале госзакупок.

В Центральном районе Твери изначальная цена контракта была предложена в размере 200 000 рублей. В итоге электронных торгов сошлись на 116 000 рублей. Выиграла аукцион фирма «Чистоград» (зарегистрирована в Твери).

Демонтаж новогодних атрибутов будет производиться на площадях Ленина и Тверской, перед стадионом «Химик», около кукольного театра и на Тверском проспекте возле торгового центра «Семь морей».

Сроки выполнения работ - с 20 по 31 января.

В Московском районе начальная цена лота была 92 513 рублей. На том и сошлись. За эту сумму за работу возьмется тот же «Чистоград».

Демонтаж новогодних атрибутов будет производиться в поселке Химинститута на площади у ДК «Синтетик», в поселке Элеватор перед местным ДК, в сквере героев Чернобыля в Смоленском переулке, на площади у досугового центра «Мир» в микрорайоне «Южный», а также в сквере на бульваре Цанова.

Срок работ - с 25 января по 1 февраля.

В Пролетарском районе начальная цена лота была 340 554 рубля 80 копеек. Причем в нее включен и монтаж пяти искусственных елок и новогодних украшений перед наступлением 2023 года. Сторговались в итоге на 338 852 рублях 3 копейках. И тут по результатам аукциона подрядчиком определен «Чистоград».

Демонтировать, а в конце года вновь монтировать елки и новогодние украшения специалисты компании будут на проспекте Ленина, в сквере напротив здания Тверского государственного технического университета, на проспекте Николая Корыткова в сквере возле домов № 30 и № 34, на улицах Громова, Строителей, Георгиевской (в районе аллеи Славы в Мамулино).

Сроки окончания демонтажа - с 20 января по 10 февраля.

В Заволжском районе начальная цена лота была 167 225 рублей. В результате сторговались на 130 435 рублях 28 копейках. Подрядчиком стала фирма «Дива-строй» (Тверь).

Демонтаж новогодних атрибутов будет производиться у памятника Афанасию Никитину, на улице Туполева у ДК «Затверецкий», в поселках Литвинки и Сахарово у местных ДК, в скверах на площади Мира, на площади Конституции, у администрации Заволжского района и на пересечении улицы Горького и Комсомольского проспекта.

Срок работ - с 20 по 31 января.

Во всех районах демонтаж будет производиться на средства городского бюджета.