Досуг в Твери с 19 по 26 января: Музыкальные сны и времена, вечер Высоцкого, полет живописи, наряды, обряды и закулисье

Зимняя Тверь полна культурной жизнью. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

КОНЦЕРТЫ

Музыка среди зимы

Тверская филармония приготовила пару интересных концертов.

20 января в 18:30 публику приглашают погрузиться в «Сон в зимнюю ночь». Программу под таким названием сыграет ансамбль «Classics-art Ensemble». Он объединил молодых музыкантов, артистов лучших московских оркестров, концертирующих солистов...

В составе: Михаил Штанько (гобой), Антон Прищепа (кларнет, блокфлейта), Александр Посикера (фагот), Ольга Посикера (фортепиано).

В репертуаре ансамбля практически вся известная камерная музыка для духовых от средневековья до современности, включая авангард и джазовые композиции.

На сцене филармонии ансамбль исполнит произведения Мендельсона, Дебюсси, Форе, Бартока, Матиаса, Респиги и т.д.

Стоимость билетов: 300-400-500 рублей.

6+

26 января в 18.30 публику ждет концерт «Из прошлого в настоящее». В этот вечер на сцене любителей музыки наверняка порадует баянист-виртуоз Иосиф Пуриц. Он является лауреатом международных конкурсов, ему рукоплескали во многих залах России и мира.

В программе: произведения Баха, Губайдуллиной, Скарлатти, Броннера, Чайковского, Гридина и других.

Стоимость билетов: 200-300-400 рублей.

6+

Памяти Высоцкого

Тверской клуб «Биг Бен» в воскресенье, 23 января в 18:00 приглашает на акустический концерт, посвященный памяти Владимира Высоцкого.

В этот вечер в клубе прозвучат многие его песни. Правда, кто их будет исполнять, в афише не указано. Будет сюрпризом.

Стоимость билетов: 200 рублей.

16+

ВЫСТАВКИ

Мгновения живописи

21 января в малом зале Тверского музейно-выставочного центра открывается выставка Заслуженного художника России Нэлли Пятышевой. В экспозиции «Мгновения и время» будут представлены как живописные, так и графические творения, созданные ею на протяжении большого временного промежутка – с начала 1970-х до нынешнего дня. С течением лет сложилось несколько серий: северная и индустриальная, военная и посвященная православным праздникам, и особенно близкая художнику — деревенская.

Картины Нелли Пятышевой — это полет и красота, неординарность композиции, ракурсов и цветовых отношений…

Стоимость билетов: от 60 до 120 рублей (в зависимости от возраста), детям до 7 лет — бесплатно.

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Сказ о нарядах и не только

Музей тверского быта 23 января в 13:00 приглашает на семейную интерактивную экскурсию «Сказ о нарядах и обрядах тверских крестьян». Дети и их родители узнают, как серьезно относились наши предки к своей одежде, какой глубокий смысл вкладывали они в создание удивительного произведения искусства — народного костюма. А еще посетители смогут примерить разные виды тверских сарафанов — косоклинный, круглый, сарафан-юбку, научатся по-крестьянски повязывать головные платки.

Стоимость билетов: 50 рублей.

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ЭКСКУРСИИ

Встреча в театре

20 января Тверской театр драмы приглашает школьников, студентов, коллективы города, а также туристов на регулярное событие 276-ого театрального сезона – «Творческую встречу».

Театр готов познакомить зрителей с историей своего становления и уникального здания. С тайнами закулисья и секретами производства театральной магии, по которым проведут экскурсии ведущие актеры труппы.

Подробности в кассе театра по телефону: +7 (4822) 32-09-09

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