В Лихославле Тверской области горожане готовы биться за металлического аиста

Аистиная семья установлена недалеко от обелиска Победы как символ мира и возрождения. Фото: Соцсети

Аистов, попавших в беду, у нас в регионе добрые люди спасают нередко. Но вот чтобы спасали аиста металлического - такое впервые. В Лихославле, недалеко от обелиска Победы, расположен довольно наивный, но очень трогательный арт-объект - аист с двумя аистятами в гнезде. Композиция возвышается над клумбой, птицы сварены из металлического прута, покрашены: белые крылья, красные клювы.

В сквере, давшем приют этой аистиной семье, планируется благоустройство. Организацией занимаются урбанисты Центра развития экономики малых городов из Твери. Они объявили конкурс на лучший проект нового арт-объекта, который появится на месте аиста. Конкурс неофициально назвали «Прощай, аист!» Проекты будут направлены на отбор в Минстрой РФ.

«Очень многие жители города хотели бы убрать этот арт-объект из сквера. А автор самой суперской идеи сможет увидеть её настоящее воплощение в сквере, если заявка города победит», - пишут урбанисты.

Оказалось, однако, что не все в городе ратуют за ликвидацию аиста. Птичью семью решил спасать активист Владислав Авдошев, у которого появились сторонники.

- Аист стоит в нашем городе уже больше 10 лет. Это символ! До этой ситуации я особого внимания на него как-то не обращал. Но когда узнал, что он символизирует, понял: его нужно сохранить! Это памятник возрождению страны после войны. Его никак нельзя убирать, да ещё и с таким возмутительным лозунгом «Прощай, аист!», - говорит Владислав Авдошев. - Отклики я уже начал получать. Люди, как и я, узнают, как и для чего сделана эта композиция, проникаются.

Металлический аист - творение жителя Лихославля Артура Авакяна. Об истории создания арт-объекта «КП»-Тверь» рассказал сам автор.

- Это была идея соединить память о Великой Отечественной войне и послевоенном восстановлении страны. Аист стоит рядом с обелиском. Обелиск - память о героях войны. А аист в гнезде со своими детёнышами изображает возрождение из руин, это символ мира и жизни, - поделился Артур Авакян. - Когда мне, как проектировщику, было предложено поучаствовать в благоустройстве сквера к 65-летию Победы, родилась эта идея. Её тогда поддержали и реализовали.

Кстати, Артур Авакян подарил городу не только аиста. По его проекту созданы многие элементы благоустройства, например ограждения, светильники и лавочки в городском саду, а ещё фонтан - там же. Всё стоит и работает.

- Сделано на века, - улыбается проектировщик.

Между тем горожане высказывают в соцсети мнения о судьбе аиста, и они, как водится, разные. Некоторые говорят, что в сквере всё нужно переделать, чтобы стало чище и надоедливых голубей там кормилось поменьше. Другие, как Владислав Авдошев, искренне не понимают, как можно убрать такого родного аиста и нарушить идею.

- Создан ансамбль, понятен символ. Почему его хотят убрать? Такая символика больше неуместна? - недоумевает Владислав. - Я не знаю, чтобы где-то ещё у нас такая идея реализована была… Это уникальный объект. Он таким и задуман - без помпы, без пафоса.

Что до автора аиста, когда он узнал, что вокруг металлической птицы идут такие баталии, конечно, расстроился. Но желание менять город, исходя из веяний жизни, понимает.

- Ничто не вечно, конечно… Если там будет лучше, чем было - пожалуйста! Но если аиста просто хотят убрать, то лучше его восстановить, обработать, покрасить, - говорит Артур Авакян. - Если его перенесут на новое место, идея, конечно, потеряется… Но у нас есть ещё парк «Победа» на Лихославльской улице, можно было бы поставить аиста туда. Если нужно, я сам помогу восстановить его.

КОММЕНТРАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Никита МАЛИКОВ, архитектор, урбанист:

- Это обычная ситуация, которая встречается во всех сферах. Городская среда развивается, если бы она не развивалась, мы бы жили в землянках по сей день. В своё время были бунты из-за освещения, многие не хотели иметь электричество дома, из-за общественного транспорта на бензине, шли жёсткие споры по поводу вышек сотовой связи и т.д. Конкретно в этом случае речь идёт об арт-объекте. Искусство - это субъективно или объективно? То есть каждый выбирает на свой вкус, что делать, или есть эксперты, которые могу дать объективный взгляд? Я придерживаюсь второго мнения. Это как с врачами: каждый человек вправе выбирать - лечиться ему или нет. Но как лечиться - должен сказать врач. Он специалист. Так же и с городской средой. Есть люди с образованием и опытом, которые могут обозначить ценность объекта городской среды с разных ракурсов.

Данный аист с точки зрения градостроительства не представляет большую ценность: он не градоформирующий объект, не представляет историческую ценность или ценность как предмет искусства. С другой стороны, он ценен как акт самовыражения, творчества жителей, несёт в себе заложенные смыслы. В таких случаях уже есть наработанная мировая практика. Арт-объекты (не путать с памятниками) чаще всего не прикрепляют к одной локации навсегда. То есть он может стоять 10 лет на одной площади, год - на другой, потом поехать в новый город и так далее. Если на сессии вовлечения жителей некоторые предложили аиста заменить на другой арт, то почему бы и нет.

Это же не значит, что аиста надо уничтожить. Его можно переместить в другую локацию, и это будет хорошо. Судя по обсуждениям в форумах, смыслы, заложенные в аисте, очень важны. А смыслы можно передавать в разных локациях. Считаю, что искусство может легко перемещаться по городу. Главное - не поставить его в гаражном кооперативе или там, где его мало кто увидит и, не дай бог, сломает.

Татьяна РУМЯНЦЕВА, искусствовед, шеф-редактор «КП»-Тверь»:

- «Как это страшно прелестно» - хочется воскликнуть, глядя на скульптуру аиста с лихославльской клумбы. Именно страшно и именно прелестно - остовы птиц на милой детской клумбе, где цветочки-барельефы по кантам. Любовно раскрашены также по-детски - горожанам, видно, аист дорог, ухаживают. Аист-остов со смыслом. Война, смерти, потери, память. Скульптура с вазонами была установлена в сквере к 65-летию Победы в ВОВ. Скажете, так наивно, по-детски не говорят о войне? Напротив. Аист этот отсылает к творчеству японского классика Такаси Мураками. У того незаживающая в душе рана от ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки передаётся через милых аниме-созданий: зайчиков, пушистиков, пузырьков - лишь присмотревшись к работам, понимаешь, сколько боли скрыто в них.

Так и здесь: сначала милая клумба. Потом вопрос себе: почему остовы аистов? Потому что в память о страшной войне, где смерть, боль потери. Имеет ли арт-ценность данная клумба? Да. В городе, я уверена, она должна остаться. Является ли она монументальным памятником-скрепой (каким стал Ржевский солдат)? Нет. Она не для этого создана. Так что урбанисты, стараясь создать скрепу в парке, совершенно правильно предлагают вазон перенести. Именно перенести - ему должно найтись другое место в городе. А выбрать его должны сами горожане.