Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 января 2022 12:50

В Лихославле Тверской области горожане готовы биться за металлического аиста

Птица попала под каток благоустройства городской среды
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Аистиная семья установлена недалеко от обелиска Победы как символ мира и возрождения. Фото: Соцсети

Аистиная семья установлена недалеко от обелиска Победы как символ мира и возрождения. Фото: Соцсети

Аистов, попавших в беду, у нас в регионе добрые люди спасают нередко. Но вот чтобы спасали аиста металлического - такое впервые. В Лихославле, недалеко от обелиска Победы, расположен довольно наивный, но очень трогательный арт-объект - аист с двумя аистятами в гнезде. Композиция возвышается над клумбой, птицы сварены из металлического прута, покрашены: белые крылья, красные клювы.

В сквере, давшем приют этой аистиной семье, планируется благоустройство. Организацией занимаются урбанисты Центра развития экономики малых городов из Твери. Они объявили конкурс на лучший проект нового арт-объекта, который появится на месте аиста. Конкурс неофициально назвали «Прощай, аист!» Проекты будут направлены на отбор в Минстрой РФ.

«Очень многие жители города хотели бы убрать этот арт-объект из сквера. А автор самой суперской идеи сможет увидеть её настоящее воплощение в сквере, если заявка города победит», - пишут урбанисты.

Оказалось, однако, что не все в городе ратуют за ликвидацию аиста. Птичью семью решил спасать активист Владислав Авдошев, у которого появились сторонники.

- Аист стоит в нашем городе уже больше 10 лет. Это символ! До этой ситуации я особого внимания на него как-то не обращал. Но когда узнал, что он символизирует, понял: его нужно сохранить! Это памятник возрождению страны после войны. Его никак нельзя убирать, да ещё и с таким возмутительным лозунгом «Прощай, аист!», - говорит Владислав Авдошев. - Отклики я уже начал получать. Люди, как и я, узнают, как и для чего сделана эта композиция, проникаются.

Металлический аист - творение жителя Лихославля Артура Авакяна. Об истории создания арт-объекта «КП»-Тверь» рассказал сам автор.

- Это была идея соединить память о Великой Отечественной войне и послевоенном восстановлении страны. Аист стоит рядом с обелиском. Обелиск - память о героях войны. А аист в гнезде со своими детёнышами изображает возрождение из руин, это символ мира и жизни, - поделился Артур Авакян. - Когда мне, как проектировщику, было предложено поучаствовать в благоустройстве сквера к 65-летию Победы, родилась эта идея. Её тогда поддержали и реализовали.

Кстати, Артур Авакян подарил городу не только аиста. По его проекту созданы многие элементы благоустройства, например ограждения, светильники и лавочки в городском саду, а ещё фонтан - там же. Всё стоит и работает.

- Сделано на века, - улыбается проектировщик.

Между тем горожане высказывают в соцсети мнения о судьбе аиста, и они, как водится, разные. Некоторые говорят, что в сквере всё нужно переделать, чтобы стало чище и надоедливых голубей там кормилось поменьше. Другие, как Владислав Авдошев, искренне не понимают, как можно убрать такого родного аиста и нарушить идею.

- Создан ансамбль, понятен символ. Почему его хотят убрать? Такая символика больше неуместна? - недоумевает Владислав. - Я не знаю, чтобы где-то ещё у нас такая идея реализована была… Это уникальный объект. Он таким и задуман - без помпы, без пафоса.

Что до автора аиста, когда он узнал, что вокруг металлической птицы идут такие баталии, конечно, расстроился. Но желание менять город, исходя из веяний жизни, понимает.

- Ничто не вечно, конечно… Если там будет лучше, чем было - пожалуйста! Но если аиста просто хотят убрать, то лучше его восстановить, обработать, покрасить, - говорит Артур Авакян. - Если его перенесут на новое место, идея, конечно, потеряется… Но у нас есть ещё парк «Победа» на Лихославльской улице, можно было бы поставить аиста туда. Если нужно, я сам помогу восстановить его.

КОММЕНТРАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Никита МАЛИКОВ, архитектор, урбанист:

- Это обычная ситуация, которая встречается во всех сферах. Городская среда развивается, если бы она не развивалась, мы бы жили в землянках по сей день. В своё время были бунты из-за освещения, многие не хотели иметь электричество дома, из-за общественного транспорта на бензине, шли жёсткие споры по поводу вышек сотовой связи и т.д. Конкретно в этом случае речь идёт об арт-объекте. Искусство - это субъективно или объективно? То есть каждый выбирает на свой вкус, что делать, или есть эксперты, которые могу дать объективный взгляд? Я придерживаюсь второго мнения. Это как с врачами: каждый человек вправе выбирать - лечиться ему или нет. Но как лечиться - должен сказать врач. Он специалист. Так же и с городской средой. Есть люди с образованием и опытом, которые могут обозначить ценность объекта городской среды с разных ракурсов.

Данный аист с точки зрения градостроительства не представляет большую ценность: он не градоформирующий объект, не представляет историческую ценность или ценность как предмет искусства. С другой стороны, он ценен как акт самовыражения, творчества жителей, несёт в себе заложенные смыслы. В таких случаях уже есть наработанная мировая практика. Арт-объекты (не путать с памятниками) чаще всего не прикрепляют к одной локации навсегда. То есть он может стоять 10 лет на одной площади, год - на другой, потом поехать в новый город и так далее. Если на сессии вовлечения жителей некоторые предложили аиста заменить на другой арт, то почему бы и нет.

Это же не значит, что аиста надо уничтожить. Его можно переместить в другую локацию, и это будет хорошо. Судя по обсуждениям в форумах, смыслы, заложенные в аисте, очень важны. А смыслы можно передавать в разных локациях. Считаю, что искусство может легко перемещаться по городу. Главное - не поставить его в гаражном кооперативе или там, где его мало кто увидит и, не дай бог, сломает.

Татьяна РУМЯНЦЕВА, искусствовед, шеф-редактор «КП»-Тверь»:

- «Как это страшно прелестно» - хочется воскликнуть, глядя на скульптуру аиста с лихославльской клумбы. Именно страшно и именно прелестно - остовы птиц на милой детской клумбе, где цветочки-барельефы по кантам. Любовно раскрашены также по-детски - горожанам, видно, аист дорог, ухаживают. Аист-остов со смыслом. Война, смерти, потери, память. Скульптура с вазонами была установлена в сквере к 65-летию Победы в ВОВ. Скажете, так наивно, по-детски не говорят о войне? Напротив. Аист этот отсылает к творчеству японского классика Такаси Мураками. У того незаживающая в душе рана от ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки передаётся через милых аниме-созданий: зайчиков, пушистиков, пузырьков - лишь присмотревшись к работам, понимаешь, сколько боли скрыто в них.

Так и здесь: сначала милая клумба. Потом вопрос себе: почему остовы аистов? Потому что в память о страшной войне, где смерть, боль потери. Имеет ли арт-ценность данная клумба? Да. В городе, я уверена, она должна остаться. Является ли она монументальным памятником-скрепой (каким стал Ржевский солдат)? Нет. Она не для этого создана. Так что урбанисты, стараясь создать скрепу в парке, совершенно правильно предлагают вазон перенести. Именно перенести - ему должно найтись другое место в городе. А выбрать его должны сами горожане.

КАРТИНА ДНЯ