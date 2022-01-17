В Твери на Крещение будет организована одна купель

Появилась информация об организации иордани в столице Верхневолжья. Фото: Семён ЛЕГКОВ

16 января на льду Волги с благословения настоятеля Успенского собора Отрочь монастыря игумена Петра Танашкина началась подготовка к оборудованию единственной в городе крещенской купели. Занимаются этим казаки из Тверского станичного казачьего общества.

Новость о том, что у Речного вокзала организуется единственная в городе иордань для крещенских купаний, сообщил в соцсети атаман этого общества Альберт Меньшиков. Если точнее, купель обустроят напротив центрального корпуса ТГТУ.

Тверские казаки организуют купель на Волге рядом с Речным вокзалом и Успенским собором. Фото: VK/Тверская станица

Тверские станичные казаки также отметили, что это уже будет восьмая купель, оборудованная под руководством их атамана и 20-я, юбилейная, купель настоятеля Успенского собора игумена Петра Танашкина.

На месте монтируется деревянный настил и лестница с поручнями для выхода к иордани. В самой купели установят специальнцая конструкция для обеспечения безопасности купающихся.

Все этапы подготовки и проведения крещенских купаний контролируются сотрудниками МЧС.

В горадминистрации сообщили, что у иордани в Крещенскую ночь будет организовано дежурство полиции, спасателей, казаков, медиков:

- Там также установят отапливаемые модули для переодевания. В ходе проведения купаний будет обеспечиваться соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

В Тверской епархии напомнили, что митрополия не имеет отношения непосредственно к организации купелей - священники их просто освящают.

Кстати, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий непосредственно в ночь на Крещение (19 января начиная с 00:00) отслужит праздничную литургию и проведет Великое освящение воды в Богоявленском соборе Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер в Осташковском районе.

Также, по предварительной информации, одну из купелей с самым живописным видом организуют рядом со знаменитой Никольской колокольней в Калязине. Напомним, что ее недавно отреставрировали и в темное время суток там включают подсветку.

По прогнозу Тверского гидрометцентра, в крещенскую ночь в регионе ожидается от 10 до 15 градусов мороза, небольшой снегопад, ветер - 5-10 м/с.

Последние данные по толщине льда на водоемах областное ГУ МЧС давало 16 января.

Сообщалось, что в Твери у Речного вокзала и Успенского собора на Тверце зафиксирована толщина льда в шесть сантиметров, по Волге представлялись данные ниже по течению - в районе Малых Перемерок - 16 сантиметров.

На Селигере - от 11 до 15 сантиметров, в Калязине, на Волге у колокольни, была зафиксирована толщина льда в 16 сантиметров.

Напомним, что безопасное крещенское купание гарантировано только в официально согласованных с МЧС иорданях. Их организуют с соблюдением техники безопасности, а рядом несут дежурство спасатели, полиция, медики и казаки.

Всего в прошлом году в Верхневолжье было организовано 39 официальных купелей. По информации от ГУ МЧС по Тверской области, в этот раз будет обустроено 52 официальные купели, 27 из них - на естественных водоемах.