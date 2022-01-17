Есть такая профессия - Родину освещать: Калининском АЭС по итогам 2021 года в числе передовых атомных станций страны

Калининская АЭС входит в число российских атомных станций, вносящих наибольший вклад в производство электроэнергии. Фото: VK/ Калининская АЭС

Практически каждая лампочка в Тверской области горит от энергии, вырабатываемой на Калининской АЭС. Да -да, и у вас в квартире тоже... Не верите? Вот послушайте: Калининская атомная – крупнейший энергетический объект Тверской области, в ее составе 4 энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами, номинальная электромощность каждого блока 1000 МВт.

Атомная станция, расположенная всего в 350 км от Москвы, в минувшем году среди российских АЭС внесла наибольший вклад в производство электроэнергии и обеспечила максимальную выработку в объеме свыше 34,3 млрд кВт*ч. Доля Калининской АЭС в региональном объеме выработки электроэнергии составляет более 80%. Таким образом, получается, что практически каждая лампочка в Тверском регионе ...

- Калининская АЭС входит в число российских атомных станций, вносящих наибольший вклад в производство электроэнергии. Она генерирует более 15% от всего объема электроэнергии, выработанной на АЭС концерна «Росэнергоатом, - подчеркивает в разговоре главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев.

Минувший год был успешным для калининских атомщиков, и не только благодаря успешному досрочному выполнению плана по выработке электроэнергии, много чего интересного было. Остановимся более подробно на некоторых моментах.

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

Калининская АЭС в минувшем году успешно прошла миссию OSART. Международная группа экспертов МАГАТЭ подтвердила приверженность атомной станции принципам безопасности.

Подготовка к миссии Operating Safety Review Team заняла пять лет, а сама проверка — почти три недели. Участники миссии проверяли атомную станцию по девяти направлениям. Они анализировали документацию, общались с сотрудниками, смотрели, как выстроена работа на АЭС, как руководство мотивирует и контролирует персонал, как сотрудники соблюдают технику безопасности и прочее.

- Это мой четвертый визит в концерн «Росэнергоатом» и его филиалы, и именно на Калининской АЭС я увидел самый лучший уровень подготовки. За последние годы станция проделала большую работу по повышению эксплуатационной безопасности, - отметил Ронан Кавеллек, руководитель миссии OSART, старший сотрудник по ядерной безопасности МАГАТЭ.

В ходе работы эксперты определили 8 областей, где возможны дальнейшие улучшения, и выявили ряд хороших практик. Это поможет калининским атомщикам в дальнейшем повышать уровень эксплуатационной безопасности, а выявленные хорошие практики найдут распространение в мировой атомной отрасли.

Калининская АЭС в минувшем году успешно прошла миссию OSART. Международная группа экспертов МАГАТЭ подтвердила приверженность атомной станции принципам безопасности. Фото: VK/Калининская АЭС

С 35-ЛЕТИЕМ, ЭНЕРГОБЛОК №2

11 декабря 1986 года энергоблок №2 Калининской АЭС с реактором ВВЭР-1000 впервые дал ток в энергосистему страны. За 35 лет он произвел свыше 245 млрд кВтч электроэнергии, что превышает годовое потребление всех регионов, входящих в состав Центрального Федерального округа России.

С пуском второго энергоблока завершилось строительство первой очереди Калининской АЭС, состоящей из блоков «малой» серии. Проектные решения, реализованные на них, стали основой для разработки серийных энергоблоков.

Многие инновационные разработки, успешно внедренные на блоках первой очереди Калининской АЭС, были тиражированы на другие российские атомные станции. В их числе – уникальные работы по повышению надежности парогенераторов. Это позволило эксплуатировать их без замены в течение всего проектного срока службы, а проведенное комплексное обследование и расчеты на прочность позволили продлить срок службы парогенераторов до 60 лет. На данный момент они находятся в строю уже более 300 тысяч часов. Это значимый результат, которому нет аналогов в мире среди атомных станций с водо-водяными энергетическими реакторами.

В 2017 году, успешно отработав 30 лет, энергоблок №2 получил лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию в продленном сроке еще на 21 год. Этому предшествовало выполнение целого ряда подготовительных мероприятий, включая полную модернизацию третьей системы безопасности, замену комплекса электрооборудования системы управления и защиты реактора, аппаратуры автоматического контроля нейтронного потока, конденсатора турбины и др. Сегодня блок отвечает самым современным международным требованиям.

РЫБНОЕ МЕСТО

Рыбоводческие хозяйства, расположенные в акватории озер-охладителей Калининской АЭС, в текущем году произвели почти 300 тонн рыбы.

В последние годы на озерах-охладителях Калининской АЭС интенсивно развивается товарное выращивание теплолюбивых видов рыбы. В настоящее время в Удомле работают четыре рыбоводческих хозяйства, которые располагаются на берегу озера Песьво. Они специализируются на выращивании рыбы осетровых пород и форели, а также икры и мальков различных пород рыб.

Озера-охладители Калининской АЭС Песьво и Удомля относятся к водоемам высшей рыбохозяйственной категории. Калининская АЭС ежегодно проводит мероприятия по зарыблению. По словам начальника отдела охраны окружающей среды атомной станции Андрея Данилкина, видовой состав ихтиофауны озер насчитывает 23 вида рыб. Преобладают лещ, плотва, судак, окунь. В текущем году в озера Песьво и Удомля было выпущено более восьмидесяти тысяч особей краснокнижного черного амура.

Кстати, выращивание рыб в озерах-охладителях электростанций широко практикуется в Германии, Польше, Англии, США, Японии и других странах.

В последние годы на озерах-охладителях Калининской АЭС интенсивно развивается товарное выращивание теплолюбивых видов рыбы. VK/Калининская АЭС

С ЗАБОТОЙ О ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Центральная медико-санитарная часть №141 Удомли пару месяцев назад получила новый компьютерный томограф. Он создает цифровые изображения в формате 3D высокого разрешения и позволяет выявлять воспаления, опухоли и другие патологии. Кабинет компьютерной томографии уже начал принимать пациентов. За день врачи смогут принимать до 25 человек.

КТ-аппарат, а также новый рентгеновский цифровой аппарат купили на средства Федерального медико-биологического агентства.

Кроме того, в этом году Калининская АЭС выделила медицинскому учреждению 15,3 млн рублей. На эти средства были приобретены электрокардиограф, морозильные медицинские камеры для хранения вакцин, специализированную медицинскую мебель, инфузионные насосы, пульсоксиметры, бактерицидные облучатели и многое другое.

О ПЛАНАХ-2022

На Калининской АЭС стартовала ремонтная кампания-2022. 15 января для проведения планового ремонта был остановлен энергоблок №4.

На блоке будут выполнены регламентные работы по перегрузке ядерного топлива, ремонту реакторного и турбинного оборудования, блочного трансформатора и систем безопасности.

В планах также реализация 19 модернизационных операций, направленных на повышение безопасности и надежности работы оборудования. В числе основных:

- модернизация технологической схему оборудования турбинного цеха;

- замена предохранительных клапанов сепараторов-пароперегревателей на клапана мембранного типа;

- модернизация циркуляционных насосов с заменой электродвигателей;

- установка комплекса аварийных контрольно-измерительных приборов. Они позволят получать достоверные данные о состоянии технологического оборудования в условиях, когда обычные приборы могут выйти из строя.

В течение 2022 года в плановый ремонт также будут выведены поочередно энергоблоки №2 и 3.