ФСБ задержала сторонника украинских радикалов, готовившего теракт в Тверской области

ФСБ пресекла подготовку теракта на транспорте, подозреваемый задержан и дал признательные показания. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Тверской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовил участник радикального сообщества - «М.К.У.». Он планировал террористическую атаку на транспорте и получал распоряжения лично от руководителя экстремистской организации.

«М.К.У.» - это созданная в 2018 году на Украине организация неонацистского толка, пропагандирующая убийства людей, ведущих асоциальный образ жизни, насилие и убийства по национальному признаку, различные террористические атаки. Расшифровывается аббревиатура весьма красноречиво: «Маньяки. Культ убийц». Организовал радикальное сообщество и руководит им гражданин Украины Егор Краснов, 2000 года рождения.

Оказалось, что «М.К.У.» распространила свои щупальца и в Тверскую область. Один из сторонников украинских радикалов был пойман спецслужбами, о чём сообщили 11 января 2022 года.

«Задержан житель Тверской области 2003 года рождения, осуществлявший по указанию Е.Краснова пропаганду идеологии массовых убийств, вовлечение в сообщество «М.К.У.» новых членов, а также подготовку террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры», - сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

Силовое ведомство также проинформировало, что признательные показания от экстремиста уже получены. Известно, что распоряжения он получал лично от Егора Краснова – в «Telegram». При обыске у тверичанина изъяли инструкции по изготовлению взрывчатки.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.1 УК РФ («Участие в экстремистском сообществе») и части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»). Подозреваемый находится под стражей в СИЗО.

В отношении украинца Краснова также дополнительно возбудили уголовное дело по части 1 статьи 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»).