Святочные гадания с 6 по 19 января: магические обряды со свечами и заговор на воду

Свечи создадут мистическую атмосферу во время гадания и помогут узнать будущее Фото: Андрей ТАНАЕВ

Период рождественских праздников и Святочные дни издавна считаются самым подходящим временем для гаданий. Святки начинаются сразу после Рождества 7 января и длятся две недели - до Крещения, 19 января.

Гадать лучше ровно в полночь или ночью. Для обрядов необходимо подготовить «магические» предметы: наперсток, зеркало, кольцо, башмак, гребень и другие, в зависимости от способа гадания. Важный атрибут – свечи. Гадание при электрическом свете не будет эффективным, а атмосфера магии и загадочности будет утрачена.

Гадающим нужно снять кольца, серьги, пояса, крестики и распустить волосы, расставить свечи, четко сформулировать вопрос или желание и начинать обряд.

Расскажем о самых простых способах заглянуть в будущее.

Гадание по светящимся окнам

В полночь выйдите на улицу и загадайте желание или задайте вопрос, подразумевающий однозначный ответ, затем посчитайте светящиеся окна в доме. Четное число означает положительный ответ, нечетное – отрицательный.

Гадание на стакане с водой

На стакане с водой девушки гадали на суженого. Для этого нужен графин с водой и стакан. Медленно налейте воду в стакан, с добрыми пожеланиями приговаривая: «С пути с дороги устанешь, у меня есть водица, приходи, суженый, дам тебе напиться». Произнесите заговор три раза, поставьте графин и наполненный стакан у изголовья кровати и ложитесь спать. Во сне увидите суженого.

Гадание со свечой

В емкости растопите свечу, возьмите тарелку или миску с прохладной водой и медленно начинайте лить воск на поверхность воды. Будущее можно определить по застывшему воску. Чем замысловатее узор, тем интереснее его трактовать. Используйте воображение, но думайте обязательно о хорошем. Иногда привычные фигуры могут приобретать неожиданные очертания или непривычные формы.

Гадание по газете

Немного страшное, как и все гадания со свечами, но от того еще более мистическое. Выключите свет, зажгите свечи и возьмите газету. Плотно скомкайте газету и положите на блюдце или плоскую тарелку, перевернутую вверх дном. Подожгите лист, поднесите, чтобы падала тень на стену, и медленно вращайте. Пляшущие тени на стене расскажут о ближайшем будущем.

Гадание с кольцом

Гадание с кольцом предскажет, каким будет год. Возьмите четыре стакана, в один положите сахар, в другой – соль, в третий – хлеб, в четвертый – кольцо (если хотите узнать о замужестве). С завязанными глазами гадающего поворачивают вокруг оси, а стаканы меняют местами. Содержимое выбранного стакана расскажет, чего ждать: сахар – к успеху, соль – к слезам, хлеб – к деньгам и достатку, кольцо сулит замужество, семейное счастье.

Не переживайте, если ваши ожидания вдруг не оправдаются в процессе обряда. Верьте в чудеса. Пусть волшебным будет каждый день, а Новый год принесет здоровье, счастье и исполнение самых заветных желаний!