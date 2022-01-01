Коронавирус в Твери, последние новости на 1 января 2022 года: меняются маршруты автобусов, Мария Захарова мечтает о Твери

Мария Захарова хочет в Тверь, а в Твери меняют расписание автобусы.
Последние новости о коронавирусе в Твери на 1 января 2022 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 98 671 случаев заражения (+255 за сутки).
Выздоровели 88 628 пациентов (+122 за сутки).
На карантине - 7678 заболевших, (+120 за сутки).
Умерли 2365 человека (+13 за сутки).
За последние сутки прививку сделали 342 человека. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 603 174 человека.
Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 34 708 случаев заражения коронавирусом (+85 заразившихся за сутки).
Данные по коронавирусу на утро 1 января 2022 года. Фото: Яндекс.
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район - 7492 (+19),
Ржев - 5515 (+17),
Калининский район - 4467 (+10),
Вышневолоцкий городской округ - 3869 (+10),
Торжок - 3370 (+13),
Кимры - 2844 (+8).
Последние данные оперштаба.
С 1 января 2022 года произойдут изменения в движении автобусов «Транспорта Верхневолжья» на территории Тверской области.
В Твери, например, откроется движение автобусов в посёлке Большие Перемерки Твери.
Автобус № 3 будет следовать от Кривцово через торговые комплексы (Тандем, Леруа-Мерлен, Глобус), Октябрьский проспект, железнодорожный и автовокзал, проспект Чайковского, Тверской проспект, по улицам Новоторжской, Советской, Вагжанова, и далее по Московскому шоссе до посёлка Большие Перемерки. На линии будет работать один автобус и совершать ежедневно 5 рейсов. Отправление от Кривцово: 6:43, 9:05, 12:13, 15:01, 18:15. Отправление от Больших Перемерок: 7:50, 11:06, 13:54, 17:05, 19:22.
Изменится расписание движения на маршрутах №7, 10. Добавляются ранние рейсы от Зелёной улицы на маршруте №7 (первый рейс в 5:00 в рабочие дни), и от Химинститута на маршруте №10 (первый рейс в 4:55).
И официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала желание отдохнуть в Твери.
«В течение праздников хотим поехать в один из российских регионов на несколько дней с туристическими целями. Приоткрою секрет: возможно, это будет Тверь. Там есть очень много, что посмотреть. И сама Тверь, и рядом Торжок. Много исторических мест, хотелось поехать туда давно. Надеюсь, у нас получится», — рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «Газете.Ru».