Коронавирус в Твери, последние новости на 1 января 2022 года: меняются маршруты автобусов, Мария Захарова мечтает о Твери

Мария Захарова хочет в Тверь, а в Твери меняют расписание автобусы.

Последние новости о коронавирусе в Твери на 1 января 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 98 671 случаев заражения (+255 за сутки).

Выздоровели 88 628 пациентов (+122 за сутки).

На карантине - 7678 заболевших, (+120 за сутки).

Умерли 2365 человека (+13 за сутки).

За последние сутки прививку сделали 342 человека. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 603 174 человека.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 34 708 случаев заражения коронавирусом (+85 заразившихся за сутки).

Данные по коронавирусу на утро 1 января 2022 года. Фото: Яндекс.

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7492 (+19),

Ржев - 5515 (+17),

Калининский район - 4467 (+10),

Вышневолоцкий городской округ - 3869 (+10),

Торжок - 3370 (+13),

Кимры - 2844 (+8).

Последние данные оперштаба.

С 1 января 2022 года произойдут изменения в движении автобусов «Транспорта Верхневолжья» на территории Тверской области.

В Твери, например, откроется движение автобусов в посёлке Большие Перемерки Твери.

Автобус № 3 будет следовать от Кривцово через торговые комплексы (Тандем, Леруа-Мерлен, Глобус), Октябрьский проспект, железнодорожный и автовокзал, проспект Чайковского, Тверской проспект, по улицам Новоторжской, Советской, Вагжанова, и далее по Московскому шоссе до посёлка Большие Перемерки. На линии будет работать один автобус и совершать ежедневно 5 рейсов. Отправление от Кривцово: 6:43, 9:05, 12:13, 15:01, 18:15. Отправление от Больших Перемерок: 7:50, 11:06, 13:54, 17:05, 19:22.

Изменится расписание движения на маршрутах №7, 10. Добавляются ранние рейсы от Зелёной улицы на маршруте №7 (первый рейс в 5:00 в рабочие дни), и от Химинститута на маршруте №10 (первый рейс в 4:55).

И официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала желание отдохнуть в Твери.

«В течение праздников хотим поехать в один из российских регионов на несколько дней с туристическими целями. Приоткрою секрет: возможно, это будет Тверь. Там есть очень много, что посмотреть. И сама Тверь, и рядом Торжок. Много исторических мест, хотелось поехать туда давно. Надеюсь, у нас получится», — рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «Газете.Ru».