В Твери начинается война с парковками на газонах

В Твери бороться с парковками на "участках с растительностью", то есть вне асфальта, будут при помощи спецмашин с автофиксацией нарушений. Фото: администрация Твери

Для Твери далеко не редкость картина, когда машины паркуются на так называемых зеленых зонах: газонах, детских площадках, зонах отдыха. Особенно эта проблема актуальна для придомовых территорий. Порой на газонах оставляют автомобили даже в центре города. Администрация Твери решила начать борьбу с некультурными парковщиками.

Городские власти выпустили постановление № 1347 с витиеватым названием: «Об отдельных вопросах фиксации административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи на территории Центрального района города Твери». Его опубликовали на официальном сайте горадминистрации 27 декабря.

Суть такова: в Центральном районе теперь с помощью камер фото- и видеофиксации будут выявлять случаи парковки автомобилей на газонах, цветниках, а также «участках с естественной травяной растительностью» и штрафовать за это владельцев машин.

В соответствии со статьей 35 закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях» такие парковки являются нарушением, за которое положен штраф.

Как пояснили «КП»-Тверь» в пресс-службе горадминистрации, по центру города будут ездить спецмашины с фото- и видеокамерами и фиксировать нарушения:

- ГИБДД привлекаться к этому не будет, это полномочия городских властей. Нарушителям будут выписывать штрафы в размере от 1500 до 3000 рублей.

При этом в городской пресс-службе отметили, что такую практику планируется распространить и на остальные районы города.

Центральный район, конечно, не показателен. Вот в Заволжском, Московском или Пролетарском районах есть, где развернуться.

Посмотрим, что из этого получится.

И кстати, автолюбителям на заметку: постановление уже вступило в силу. Так что, если даже газон под снегом, парковка на нем - это нарушение.