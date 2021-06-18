Память, трава, крест, старая церковь и прекрасный аист: Маленькое воинское захоронение под Тверью не пропало в бурьяне

Воинский мемориал на въезде в деревню Маслово Фото: Александр ЖМУЛИН

Осталось немного до 22 июня - Дня памяти и скорби, дня воспоминаний о том, как на нашу Родину напала гитлеровская Германия. Дня, который принес непереносимое горе, многомиллионные смерти, ужас. Наши прадеды и деды выстояли и одержали победу тяжкой ценой. Многие из них лежат в братских могилах, а в городах, деревнях европейской части России не пересчитать воинских мемориалов, больших и малых.

Корреспондент «КП»-Тверь» побывал на одном таком - малом, в деревеньке под Тверью.

Мы откликнулись на слух о том, что захоронение с памятником воинам - героям Великой Отечественной войны заросло травой. Уже приготовились полоть-выкашивать…

С нашим водителем отправились в деревню Маслово в Калининском районе в 20 с лишним километрах от Твери.

Не доезжая до деревни, встретили деда с собакой.

- Не зарастало у нас захоронение, о чем вы? - удивился он. - Вон оно за деревьями.

И вправду, маленький воинский мемориал погибшим за Родину советским воинам оказался рядом. По периметру его окружает присущий окраинам нынешних деревень бурьян, даже за ограду пробивается трава. Но сама площадка находится в нормальном состоянии. Да и как траве прорасти сквозь каменные плиты, которыми выложено захоронение?

Да, бурьян окружает мемориал, но сам он в нормальном состоянии. Фото: Александр ЖМУЛИН

Сразу привлекает внимание чёрный обелиск с белым изображением нашего солдата-спасителя от коричневой немецко-нацистской чумы.

Дорожка к захоронению тоже находится в более-менее нормальном состоянии. Продираться сквозь растительность не нужно.

Мы проехали и в саму деревню. Привлекла взор старинная полузаброшенная церковь из красного кирпича. При ближайшем рассмотрении заметили, что на ее колокольне свил гнездо красавец-аист.

- Каждое лето он у нас появляется, - прокомментировали встреченные местные жители - муж и жена из соседнего с церковью дома. - А в церкви периодически даже проходят службы, хоть она и полузаброшена. Батюшка приезжает иногда.

Глава семейства также показал место старого захоронения погибших в этих местах в боях с фашистами красноармейцев.

- Отсюда, насколько я знаю, всех перезахоронили на новом мемориале на въезде в деревню, где вы уже были, - сказал он.

На старом месте под деревьями стоит православный крест. Под ним кувшин для цветов и в рамке список солдат, сложивших здесь голову за Отчизну.

На старом месте захоронения солдат в рамке стоит бумага с перечнем тех, кто здесь погиб, защищая Родину. Фото: Александр ЖМУЛИН

Жители деревни следят и за этим местом. Окашивают.

Жаль, не действует колокольня и не звонит колокол. Но зато аист живет.