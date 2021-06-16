Служба скорой помощи в Тверской области: в планах расширить штат и повысить зарплату

В регионе идет перестройка работы службы скорой помощи Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В прошлом да и в этом году главные герои — это врачи, медсестры. Они всегда ими были (это про ответственных медиков, чтущих клятву Гипократа), но пандемия актуализировала тему. А кто на передовой? Бригады скорой помощи. В Твери утром прекрасного летнего дня, 16 июня, на заседании областного правительства как раз рассматривали вопрос о том. Как сделать эту службу лучше. Решение уже есть — централизация.

- Президент Российской Федерации Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию объявил о масштабной программе модернизации скорой помощи, - начал заседание губернатор Игорь Руденя. - В ближайшие три года планируется полное обновление парка автомобилей службы, внедрение новых информационных технологий, повышение мотивации сотрудников. Также реализуем комплекс мероприятий по укреплению материально-технической базы станций скорой помощи. С прошлого года мы идем по пути централизации службы.

На заседании областного правительства обсуждался очень важный вопрос. Фото: ПТО

Да, наш регион выбрал этот путь развития скорой медицинской помощи. Централизация предполагает подключение всех отделений СМП в районах и городах Верхневолжья к Единому диспетчерскому центру в Твери.

Для адекватной работы центра внедрена кординационно-информационная ситема скорой помощи. Её работу обеспечивает дата-центр в Удомле. На данный момент с момента запуска единого центра там принято свыше 465 270 вызовов.

Подобные центры в России, помимо Твери, на сегодняшний день действуют, еще в 15 городах. В том числе, В Москве и Санкт- Петербурге.

Как доложил губернатору министр здравоохранения региона Сергей Козлов, к единому центру скорой помощи в нашем регионе, не считая Твери, уже подключены подстанции скорой помощи в Ржеве, Вышнем Волочке, Торжке, Кимрах, Конаково. Они обслуживают жителей 10 муниципалитетов.

В этом году Единый центр скорой помощи должен охватить все подразделения службы в регионе. Заявлено, что цель централизации - сокращение времени прибытия бригад скорой помощи до пациента, снижение нагрузку на экипажи благодаря организации телефонной врачебной консультативной помощи.

При этом, как сообщил Козлов, для полноценной реализации планов развития службы скорой помощи в Верхневолжье нужно расширять и доукомплектовывать ее штат. В планах принять на работу 147 врачей, 319 специалистов среднего медперсонала (медиков со средним медобразованием).

Для решения этой задачи в регионе предпринимается ряд мер. В частности, запланировано увеличение уровня оплаты труда работников скорой помощи, «вербовка» специалистов в других регионах, ставка на «целевиков». Так, в 2021 году после прохождения практики службу пополнили более 40 специалистов. Созданы целевые места в ординатуре, из регионального бюджета будут предоставлять гранты на обучение.

Кроме того, для повышения квалификации медработников в регионе создан центр практических навыков СМП, где специалисты могут отрабатывать различные ситуации. Обучение ведется, в том числе по видеоконференцсвязи. На базе центра проведено уже 540 занятий.

На заседании также объявлено, что планируется провести ремонты во всех подразделениях службы, а в семи муниципальных образованиях – установить модульные конструкции.

Также в этом году завершается ремонт здания Ржевской подстанции скорой помощи.

Будет обновляться и автопарк службы. Тверская область в 2020 году получила 50 новых автомобилей скорой помощи – практически столько же, как за три предыдущих года. С 2021 по 2025 годы планируется поставка еще более 100 новых машин.

Предусмотрено и дальнейшее развитие санавиации. Так, за 2020 год медики совершили 205 вылетов и помогли более 210 жителям Верхневолжья.

Графика: ПТО