Улицы, перекрёстки и площади, где чаще всего бьются автомобили и попадают под колёса пешеходы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Постановлением администрации Твери от 15 июня 2021 года № 608 установлен перечень аварийно-опасных участков дорог. В список попали улицы, площади и перекрёстки, где чаще всего бьются автомобили или попадают под колёса пешеходы.

Решить проблему поручено департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города. Его специалисты должны придумать меры по снижению аварийности на этих участках до 1 июля 2021 года.

Список 27 опасных участков дорог Твери

1. Пересечение улицы Софьи Перовской и Беляковского переулка.

2. Улица Софьи Перовской (в районе дома № 9).

3. Пересечение улицы Советской и Волжского проезда.

4. Площадь Капошвара.

5. Площадь Конституции.

6. Площадь Терешковой.

7. Ул. Маршала Конева, д. 10.

8. Пересечение проспекта Николая Корыткова и федеральной автомобильной дороги «Россия».

9. Проспект Николая Корыткова (в районе дома № 8);

10. Улица Дарвина (в районе дома № 10).

11. Пересечение улицы Брагина и улицы Дмитрия Донского.

12. Проспект Чайковского (в районе дома № 1, корпус 1).

13. Пересечение проспекта Победы и проезда Швейников.

14. Улица Академика Туполева (в районе дома № 81);

15. Пересечение улицы Благоева и бульвара Шмидта.

16. Пересечение Петербургского шоссе и улицы Станция Дорошиха.

17. Петербургское шоссе (в районе дома № 7б).

18. Проспект Ленина (в районе дома № 22/31).

19. Пересечение улицы Красина и улицы Скворцова-Степанова.

20. Проспект Калинина (в районе дома № 15, стр. 1).

21. Пересечение Октябрьского проспекта и улицы Лермонтова.

22. Пересечение Волоколамского проспекта и улицы Фадеева.

23. Пересечение Волоколамского проспекта и улицы Ротмистрова.

24. Пересечение Волоколамского проспекта и проспекта Победы.

25. Пересечение улицы Орджоникидзе и набережной реки Лазури.

26. Волоколамский проспект (в районе дома № 20).

27. Проспект Победы (в районе дома № 72).