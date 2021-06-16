27 опасных участков дорог Твери

Улицы, перекрёстки и площади, где чаще всего бьются автомобили и попадают под колёса пешеходы.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Постановлением администрации Твери от 15 июня 2021 года № 608 установлен перечень аварийно-опасных участков дорог. В список попали улицы, площади и перекрёстки, где чаще всего бьются автомобили или попадают под колёса пешеходы.
Решить проблему поручено департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города. Его специалисты должны придумать меры по снижению аварийности на этих участках до 1 июля 2021 года.
1. Пересечение улицы Софьи Перовской и Беляковского переулка.
2. Улица Софьи Перовской (в районе дома № 9).
3. Пересечение улицы Советской и Волжского проезда.
4. Площадь Капошвара.
5. Площадь Конституции.
6. Площадь Терешковой.
7. Ул. Маршала Конева, д. 10.
8. Пересечение проспекта Николая Корыткова и федеральной автомобильной дороги «Россия».
9. Проспект Николая Корыткова (в районе дома № 8);
10. Улица Дарвина (в районе дома № 10).
11. Пересечение улицы Брагина и улицы Дмитрия Донского.
12. Проспект Чайковского (в районе дома № 1, корпус 1).
13. Пересечение проспекта Победы и проезда Швейников.
14. Улица Академика Туполева (в районе дома № 81);
15. Пересечение улицы Благоева и бульвара Шмидта.
16. Пересечение Петербургского шоссе и улицы Станция Дорошиха.
17. Петербургское шоссе (в районе дома № 7б).
18. Проспект Ленина (в районе дома № 22/31).
19. Пересечение улицы Красина и улицы Скворцова-Степанова.
20. Проспект Калинина (в районе дома № 15, стр. 1).
21. Пересечение Октябрьского проспекта и улицы Лермонтова.
22. Пересечение Волоколамского проспекта и улицы Фадеева.
23. Пересечение Волоколамского проспекта и улицы Ротмистрова.
24. Пересечение Волоколамского проспекта и проспекта Победы.
25. Пересечение улицы Орджоникидзе и набережной реки Лазури.
26. Волоколамский проспект (в районе дома № 20).
27. Проспект Победы (в районе дома № 72).