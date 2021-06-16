Досуг в Твери с 16 по 23 июня: Лето, джаз, Бабаджанян и кони с костюмами

Этот зал поглотит джаз. Фото: Тверская филармония

Печально, но, похоже, пандемия вновь набирает силу. Однако в нашем регионе пока возможностей хорошо и интересно провести время немало. На пару интересных концертов, к примеру, приглашает тверская филармония. Но внимание - необходимо помнить о простейших мерах ковидной профилактики — о масках и антисептиках. Даже, если вы уже привились.

КОНЦЕРТЫ

Лето, джаз, Арно

17 июня в 18:30 филармония зовёт на заключительный концерт летнего джазового фестиваля. Его завершит Мариам Мерабова с ансамблем «MIRAIF».

Напомним, что Мариам Мерабова – эстрадно-джазовая певица, автор песен, композитор, актриса, телеведущая.

Вот уже много лет мощный чарующий вокал харизматичной Мариам является визитной карточкой джазовой группы «MIRAIF», основанной ее мужем, пианистом-виртуозом, аранжировщиком и композитором Арменом Мерабовым. На счету у группы уже несколько успешных студийных альбомов, концерты на самых заметных площадках России и Европы. Музыканты – участники джазовых фестивалей, в том числе, «Усадьбы Джаз» в подмосковном Архангельском, CITYJAZZ и других крупных международных проектов.

Стоимость билетов: 1500 – 1400 – 1300 рублей

23 июня в 18:30 в филармонии начнется концерт «Благодарю тебя», посвященный 100-летию знаменитого совесткого композитора, пианиста Арно Бабаджаняна.

Он обрёл огромную популярность как песенник, успешно сотрудничал с поэтом Робертом Рожденственским и певцом Муслимом Магомаевым.

Многое Арно Бабаджанян творил и в области инструментального джаза, музыкально-театральных жанров.

Всемирную популярность приобрели его броские и виртуозные сочинения для двух роялей, созданные в соавторстве с А.Г. Арутюняном.

На сцену 23 июня выйдут музыканты Губернаторского камерного оркестра «Российская камерата», Губернаторского камерного хора «Русский партес», квинтета «No Indifference», вокального ансамбля «АРТэЛЬ». Также публику порадуют свои талантом лауреат международных конкурсов Владислав Айрапетян, солист ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова Виталий Федоров, солисты Тверской филармонии.

Стоимость билетов: 600-500-400 рублей

«Светло-июньская пастораль»

Вечер поэзии и музыки под таким названием начнется 20 июня в 16:00 в лекционном зале Тверского городского музейно выставочного центра.

Гости услышат стихи о любви, о лете, о красоте природы родных мест и многое другое. На вечере прочитают свои стихи тверские поэты: Борис Зверев, Елена Павлинова, Татьяна Тюрина, Елена Лучнёва, Ольга Сорокина, все эти имена давно известны любителям поэзии.

Вечер украсит живое звучание гитары и фортепиано!

Вход — бесплатный.

ИГРЫ

По коням

12 июня в 15:00 в Кашинском районе в деревне Верхняя Троица дадут старт конно-спортивным играм "Кубок Верхней Троицы 2021". Конно-спортивный клуб "Медвидица" приглашает всех желающих на это зрелище.

В программе будет много интересного как для участников, так и для зрителей. В том числе:

- шоу-программа по джигитовке от гостей праздника КСК "Станица" Тверского областного ипподрома;

- показательные выступления участников соревнований;

костюмированный конкур;

конкурс на лучший костюм;

конкурс на мощность прыжка;

- конная эстафета;

- лотерея с призами;

- бесплатное катание на лошадях;

- ярмарка, интерактивные площадки.

Вход свободный.

Телефон для справок: 8 (910) 844-75-49.