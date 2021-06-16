Ремонт дорог Твери-2021: какие трассы и участки отремонтируют

Ремонт дорог Твери-2021 уже стартовал. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Стало известно, какие дороги отремонтируют в 2021 году в Твери. Об этом сообщили в горадминистрации. В планах ремонт дорог на 70 улицах Твери.

Планируется привести в порядок в том числе дороги, вблизи от 17 школ и 29 детских садов города.

- Активно ведутся работы в центре города. Сейчас асфальтируют дорогу на участке улиц Лидии Базановой и Трёхсвятской. Начинается укладка верхнего слоя покрытия на Волоколамском проспекте. Закончить работы здесь обещают до конца недели. Также в центре и в микрорайоне «Юность» ремонтируют тротуары, - поясняют в горадминистрации.

Полный список ремонта дорог Твери -2021 на интерактивной карте.

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