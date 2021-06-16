Техосмотр для получения ОСАГО в Тверской области перестал быть обязательным

Проходить техосмотр жители Твери смогут в любое время. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Госдума пересмотрела порядок получения полиса «автогражданки» - принят закон, отменяющий обязательность техосмотра в России, в том числе в Тверской области.

Документ отменяет необходимость обязательно проходить техосмотр для получения полиса ОСАГО. Новые правила должны заработать с 22 августа 2021 года.

Теперь автолюбители смогут проходить ТО в удобное для себя время. Диагностические карты при обязательном страховании автогражданской ответственности больше не потребуются. Предполагается, что новый проект поможет в борьбе с незаконным бизнесом, да и качественных станций ТО в стране маловато.

Напомним, что сейчас обязательное страхование осуществляется только при условии проведения государственного техосмотра автомобиля.

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