Как получить выплаты на школьников с 15 июня 2021 в Твери

Стартует выплата пособий на школьников в Твери. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

B Mинтpудa oбъяcнили, кaк родителям в Твери (конечно, касается и всей страны) пoлучить выплaту нa peбeнкa oт 6 дo 18 лeт. Сумма единовременной выплаты – 10 тысяч рублей. Деньги планируется выплатить до 1 сентября, чтобы родители могли использовать их для подготовки к школе.

Пособие полагается семьям, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет. Единственное условие – шесть лет ребенку должно исполниться до 1 сентября 2021 года.

Механизм получения денег в Твери, впрочем как и по всей стране, следующий:

Заявление на выплату подаётся либо дистанционно на портале госуслуг, либо лично в отделении Пенсионного фонда.

Сроки - с 15 июля до 1 ноября 2021 года.

-При дистанционном обращении никаких справок от родителей не потребуется, - объяснили собеседники «КП» в Минтруда.

Заявление будет рассмотрено в течение пяти рабочих дней. Пособие полагается семьям, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет. Единственное условие – шесть лет ребенку должно исполниться до 1 сентября 2021 года.

Кроме того, за выплатой могут обратиться граждане с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам, и их законные представители.

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