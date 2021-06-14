По японской методике: Жители Твери могут принять участие в бесплатном медицинском проекте по снижению веса

Что бы такого съесть, чтобы похудеть? Знают японцы, а теперь и тверские врачи. Фото: Виктория ДУДИНА

Глобальная проблема избыточного веса давно перестала быть национальной чертой Америки, где все так любят гамбургеры. Лишние килограммы тяжким грузом навалились на здоровье жителей Тверской области. Медики бьют тревогу: тверичанам пора худеть!

- Тверской медицинский университет проводит исследование, которое позволит составить карту здоровья жителей Тверской области. Но уже предварительно можно сказать, что данные по количеству населения с избыточной массой тела у нас, мягко говоря, зашкаливают, - рассказала «КП»-Тверь» заведующая кафедрой общественного здоровья, организации, управления и экономики здравоохранения ТГМУ, кандидат медицинских наук Алла Соловьёва. - Проблему обостряет наша приверженность к малоподвижному образу жизни и нездоровому питанию.

Каждый, кто хоть раз пытался встать на путь стройности, знает, как это бывает сложно... Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число людей с избыточным весом растёт ежегодно. Но каждый, кто хоть раз пытался встать на путь стройности и сбросить лишние килограммы, знает, как это бывает сложно. И здесь нам помогут мудрые японцы.

В стране восходящего солнца разработали проект «RJ-Tomodachi», его также называют «дистанционный друг». Цель метода - ненавязчиво научить людей худеть, причём худеть грамотно, с пользой для здоровья. Что приятно отличает японскую методику от многих других, так это то, что она совершенно «ненасильственная». Голодать или часами убиваться в спортзале не нужно - скорее всего, такие эксперименты худеющему даже запретят.

Тверская область - участник пилотного проекта

Тверская область стала одним из шести регионов РФ, где местных жителей научат худеть по-японски. Тверской медицинский университет заключил договор о научном сотрудничестве с Московским НИИ терапии и профилактической медицины. Наших медиков снабдили необходимыми знаниями и техническими средствами. И если результаты в Тверской области и других пилотных регионах будут положительными, практику японского похудения распространят по всей стране.

В Твери проектом руководит завкафедрой общественного здоровья ТГМУ Алла Соловьёва. Курируют пациентов, желающих похудеть, два врача - эндокринолог Анна Лазарева и ассистент кафедры акушерства и гинекологии ТГМУ гинеколог Анна Ильина.

Главный исследователь проекта в Твери - завкафедрой общественного здоровья, организации, управления и экономики здравоохранения ТГМУ, кандидат медицинских наук Алла Соловьёва. Фото: Виктория ТУШКОВА

Дистанционный друг

Участие в исследовании «RJ-Tomodachi» добровольное и совершенно бесплатное. С каждым участником программы кураторы проводят беседу, узнают подробности о состоянии здоровья и образе жизни, выбирают индивидуальную траекторию снижения массы тела.

- Кто-то любит заниматься спортом или обожает йогу. Кто-то любит просто ходить. Пожалуйста: занимайтесь тем, что нравится! Кому-то дополнительные физические нагрузки не нужны, но есть возможность отказаться, например, от мучного или сладкого - и так тоже можно, - рассказывает Алла Соловьёва.

Найти время придётся только для первой личной встречи с кураторами. Кроме индивидуального плана похудения на руки вам выдадут японские напольные весы, умный шагомер и тонометр. Всё остальное сотрудничество будет проходить дистанционно.

Врачи-кураторы Анна Ильина (слева) и Анна Лазарева. Фото: Виктория ТУШКОВА

Зарегистрировавшись в специальной программе через телефон или на компьютере, вы должны будете отправлять отчёты по вашему весу, пройденным шагам, съеденным калориям и самочувствию. Куратор будет постоянно отслеживать данные. И если что-то пойдёт не так, подкорректирует первоначальный план.

Минус 10 кг за полгода

Таковы ориентиры программы. Процесс займёт ровно полгода. За это время человек должен потерять около 10% от своего веса (не более килограмма в месяц). Изо всех сил стараться худеть быстрее не стоит, ведь проблема лишнего веса не только косметическая.

- Это здоровое похудение. При снижении веса на 5-10% существенно сокращаются риски неинфекционных болезней, например сахарного диабета, заболеваний суставов, онкологии, гинекологических и сердечно-сосудистых заболеваний, - говорит Анна Ильина. - Полгода участия в программе - лишь первый шаг. Мы должны научить пациента соблюдать энергетический баланс и улучшить состояние его здоровья. А дальше, придерживаясь выработанных правил, он сможет сам поддерживать хорошую форму.

Цель проекта - не только похудеть, но и оздоровиться. Фото: Иван ВИСЛОВ

Как худеть будем?

Программа «Дистанционный друг» работает мягко. Но чудес не бывает. Чтобы сбросить вес, в любом случае придётся тратить больше калорий, чем получать - это основной принцип энергетического баланса.

Усреднённые требования таковы: иметь около 150 минут (2 часа 30 минут) физической активности в неделю (или проходить около 10 тысяч шагов в день), а также уменьшить баланс калорийности на 7000 килокалорий в месяц (то есть создать дефицит примерно в 230 килокалорий в день).

Не можете отказать себе в кусочке торта? Не проблема. Медики научат, как компенсировать это физической активностью. Жирное пирожное придётся отработать примерно 90 минутами быстрой ходьбы. Калории, полученные от шоколадной конфеты или кусочка сдобного бисквита, сожгутся за 25 минут.

Кто может принять участие в программе

Мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет. Серьёзное требование к состоянию здоровья одно: отсутствие на момент входа в программу декомпенсированных заболеваний. Это достаточно серьёзное болезненное состояние, когда нарушение деятельности органа, системы или организма в целом уже не может быть компенсировано внутренними механизмами и требует срочного медицинского вмешательства. Это, например, может быть очень тяжёлая стадия сахарного диабета или высокое давление, на которое не действуют таблетки.

Если же вы имеете заболевания, которые не находятся в острой стадии и поддаются терапии, прописанной врачом, принять участие в программе вполне возможно.

Как попасть в программу «RJ-Tomodachi»

Набирать добровольцев на похудение по-японски будут до 21 июня. Если вы хотите внести вклад в исследование и попробовать похудеть, обращайтесь по телефонам: 8 (4822) 45-38-29 или +7-901-110-13-97. Просто сообщите, что хотите стать добровольцем в программе японского похудения от Тверского медуниверситета.