Кому в Твери отключат горячую воду с 17 июня по 1 июля

Скоро в домах на очередных улицах также временно отключат горячую воду. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

С 17 июня в Твери в ряде домов на две недели отключат горячую воду. Коммунальщики проводят сезонные ремонты и гидравлические испытания на теплосетях.

Напомним, что плановые отключения горячей воды в связи с ремонтами пройдут поэтапно во всех районах города и завершатся по графику 17 сентября.

Телефоны «Тверской генерации»: (4822) 78-00-00, 50-62-60 и 50-62-59.

График отключений в жилом фонде

С 17 июня по 1 июля

Дачная ул., 57, 67, 69, 71, 74;

Кольцевая ул., 70, 72, 74, 76, 78;

Литвинки пос., 2, 3, 3к1, 3к2, 4, 5, 13, 17, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, ;

Первитинская ул., 41;

Хрустальная ул., 10, 32/67, 36, 36к1, 37, 37к1, 38, 40, 41к1, 41к2, 41к4, 42, 43, 45, 45к1, 45к2, 46к1, 46к2, 46к3;

Гусева б-р, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 31к1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45к1, 45к2, 47(Оус), 47к1, 47к2, 47к3;

Загородная ул., 12к1, 14к1;

Коминтерна ул., 107;

Королева ул., 4, 5, 7а, 8, 9, 11, 14/2, 16/1, 18, 20, 22, 24, 26, 28/18;

Левитана ул. 20, 24, 26, 32, 34, 36/75, 38, 42, 46, 52, 54, 56, 58 К.3, 58к4, 58 к5, 58к1, 58к2;

Можайского ул., 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61а, 61б, 61в, 62, 62к1, 65, 67, 68к1, 68к2, 68к3, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 81, 81к1, 81к2, 83, 85, 87;

Октябрьский пр-т, 49, 51, 53, 55, 59, 63, 65, 67, 69, 73, 77, 79, 83, 85/49, 87к1, 87к2, 89, 93, 95к1, 95к2, 95к3, 95к4, 95к5, 97;

Транспортная 2-я ул., 2, 4, 6.

НА ЗАМЕТКУ

С 28 июня по 12 июля горячую воду отключат на улице Шишкова, 88, 90, 90б, 90в, 100.