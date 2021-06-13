В Тверской области найдены останки героически погибшего в Великую Отечественную лётчика Бориса Сулоева

Лётчик 521-го истребительного авиационного полка Борис Сулоев. Фото: телепрограмма «Жди меня», телеканал НТВ

Останки лётчика были обнаружены в поисковой операции, организованной 29 мая около деревни Карганово Зубцовского района Тверской области. Поисковики из разных отрядов уже исследовали ранее это место - было известно, что здесь упал советский истребитель Як-1. Ещё в 2005 году псковский поисковый отряд обнаружил на месте крушения самолёта части двигателя с номером ПА 145-385. Но дальнейшие поиски тогда приостановили - предположили, что самолёт и останки его пилота уже были подняты ранее, возможно, сразу после войны.

Однако в апреле 2021 года на том же месте были обнаружены ещё несколько деталей самолёта. Поиски были продолжены.

В экспедиции принимали участие опытные поисковики Андрей Виноградов и Игорь Орлов - участники "Поискового движения Москвы", другие московские поисковики и члены поисковых отрядов Зубцовского района Тверской области.

Их усилия увенчались успехом - в районе падения самолёта нашли фрагментированные останки советского бойца. Проанализировав всю имеющуюся информацию и сопоставив её с архивными данными, поисковики установили, что это останки старшего сержанта Бориса Александровича Cулоева.

Поисковая операция. Фото: Поисковое движение Москвы, vk.com/rfpoiskmoscow

"Приказом по 210-й истребительной дивизии от 13 августа 1942 года с мотором ПА 145-385 списан самолет Як-1 № 2040 521-го авиационного истребительного полка, на котором, как выяснилось позже, летал старший сержант Борис Александрович Cулоев", - рассказывает Андрей Виноградов на странице "Поискового движения Москвы".

Согласно сохранившимся документам, 9 августа 1942 года Борис Сулоев, служивший в 521-м истребительном авиационном полку, выполнял боевую задачу по прикрытию переправ в районе деревни Гнездилово Зубцовского района. Окончив миссию, он собирался вернуться на место базирования близ деревни Коробино, но встретился в воздухе с четырьмя немецкими "Мессершмиттами". В неравном бою был подбит. Больше о лётчике ничего не было известно, долгие годы он считался пропавшим без вести. Поисковики предполагают, что в последние минуты жизни Борис Сулоев пытался увести падающую машину подальше от деревни, чтобы самолёт не рухнул на жилые дома.

Андрею Виноградову и Игорю Орлову удалось найти родню погибшего бойца благодаря телевизионной программе "Жди меня" (этот выпуск показали в эфире телеканала НТВ 10 мая 2021 года).

Останки Бориса Сулоева предадут земле на Аллее летчиков (посёлок Погорелое Городище) 7 августа 2021 года.