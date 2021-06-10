Какие бренды нужно раскручивать в Тверской области: мнение футурье

Ирина Галанина поделилась секретами создания личного бренда. Фото: Александр ЖМУЛИН

Сегодня, 10 июня, в Твери завершился форум активных граждан «Сообщество». Его с 2015 года организует Общественная палата РФ. Данный форум был посвящен теме общественного контроля в разных сферах. Однако в программе были и мероприятия, несколько выбивающиеся из этой концепции. Одно из них - мастер-класс «Секреты создания личного бренда». Корреспондент «КП»-Тверь» поговорил с его ведущей — Ириной Галаниной.

В программе форума она была представлена как заместитель председателя Совета ассамблеи народов России.

Однако я нашел веб-сайт Ирины Галаниной. Там было много всего написано, в том числе это:

- Я - футурье! И переводчик с русского на русский. Обожаю вдохновлять, окрылять и творить...

Интересно.

Слушатели на мастер-классе Ирины. Фото: Александр ЖМУЛИН

- Вы - зампред Совета ассамблеи народов России и вдруг — тема «Секреты создания личного бренда». Как это соотносится? Почему вам интересна эта тема?

- Дело в том, что я занимаюсь исследованиями в социальной сфере и являюсь социальным изобретателем. Успех любого проекта зависит от того, насколько о проекте знают. Плюс ко всему каждый человек имеет личный бренд, даже если он об этом не подозревает. Об этом, к слову, русская пословица - «береги платье снову, а честь смолоду». Сейчас для создания бренда появились инструменты, которых раньше не было. Раньше создание сильного бренда было прерогативой очень богатых людей и больших организаций, простому человеку это было недоступно в силу невозможности воспользоваться инструментами, существующими для раскрутки брендов. Нужны были огромные средства для того, чтобы выкупить эфирное время, заказать дизайн... Сейчас в связи с тем, что появился виртуальный мир, доступный даже ребёнку, у которого есть гаджет. У каждого человека теперь есть возможность создать личный профессиональный бренд. Сделать так, чтобы тебя твоя целевая аудитория идентифицировала с тем, что ты делаешь, чтобы она тебя находила, чтобы она следовала за тобой.

- А возможно описать основные инструменты создания бренда вкратце, не растекаясь мыслью по древу?

- Да. Это гармония реального и виртуального мира. Выбор точного имени. Кто вы? Особенно это касается распространенных фамилий в нашей стране. Как себя позиционировать, не теряя своей родовой фамилии, но в то же время показывая, что вы именно такой Сидоров, а не другой Сидоров. Важно понимать, какой образ вы хотите сохздать? Вы хотите себя продвигать, как кого? Как предпринимателя, как эксперта, душу компании? Как кого? Важно найти тот самый образ, который будет поддерживать вашу деятельность, потому что основная проблема — это диссонанс. Когда человек говорит, что он что-то делает, а сам внешне, вербально не соответствует тому, что он декларирует. И плюс ко всему нужна грамотная четкая стратегия продвижения бренда через соединение виртуального и реального мира и отражения реального мира в виртуальном. Соответственно в виртуальном мире создается идеальная картинка, которая потом людей вытягивает в реальную жизнь.

- Какова ваша целевая аудитория? Кому может быть это полезно?

- Это прежде всего некоммерческие общественные организации, для них бренд очень важен. Молодые люди, у которых нет капитала нанять какое-нибудь пиар-агенство, чтобы их раскручивало.

- Монетизация личного бренда - затрагиваете ли вы эту тему? Учите ли извлекать выгоду?

- Мне больше нравится слово «ресурсы». Вы же не будете деньги есть? Вы же не будете, как горчичники их на себя лепить? Вам деньги нужны для того, чтобы купить одежду, еду, впечатления. Так вот можно это получать без промежуточного этапа в виде денег.

- Как?

- Через бренд. Если вы востребованы как специалист, вас приглашают куда-то. Все оплачивают. Здесь есть этапы - сначала волонтерская деятельность, волонтеры же не получают зарплату, они получают впечатления, они получают связи, контакты. Если все это выразить в деньгах. Получается хороший гонорар.

- Как давно вы занимаетесь этой тематикой?

- Развитием проектов и помощью в развитии проектов я занимаюсь более 30 лет. Преподавательской деятельностью - провожу такие семинары, мастер-классы - 10 лет.

- К каким-либо проектам в Тверской области руку не прикладывали?

- Кстати, да. Я помогла создать бренд «Кашин - мировая столица каши». Когда с Алексеем Столяровым (ученик и друг Ирины, руководитель центра «Славич» в Москве, общественный деятель — Ред.) прорабатывали концепцию апгрейда праздника города, было предложено каждый год варить кашу по рецепту одного из народов Российской Федерации. По переписи 2010 года таковых у нас 195.

- Для Верхневолжья могли бы сходу дать совет, какие бренды стоит развивать, на что делать ставку?

- Есть несколько драгоценностей, которые сияют в любом варианте. Это Ржевский мемориал, это международный проект, потому что всем миром отстояли, потомки по всему миру живут… Если берем более древний подход, то это Афанасий Никитин. Это опять же международный проект. Если берем временной, то это, конечно, праздник каши в Кашине. Плюс - заповедные места, самобытное местное рукоделие.

- А про Тверь конкретно что скажите?

- Тверь хороша для дефиле и прогулок. С одной стороны набережная роскошная, а с другой стороны — вода. И здесь можно делать очень красивые возвышенные поэтические одухотворенные экскурсии, прогулки. Путешествия. Если соединить с народным карнавалом Ирины Гончаровой (самобытный культурно-просветительский проект театрального дизайнера - Ред.), то будет очень круто. Когда люди меняют свою повседневную одежду на что-нибудь такое, что в другом месте «выгулять» невозможно.

- А можно и исторические наряды..?

- Да, XVIII-XIX веков. Расцвет набережных… А за этим, может, и мода потянется…

Я так и не спросил Ирину про то, что же все-таки значит термин «футурье». Но я нашел об этом в интернете, пройдя по гиперссылке, которой сама же Ирина и выделила это слово на своем веб-сайте.

Оказывается, это "специалист по "вшиванию" в настоящее лоскутков из Завтра, а особенно ПослеЗавтра".

Красиво!