Кому в Твери отключат горячую воду с 14 по 28 и с 15 по 29 июня

Скоро в домах на очередных улицах также временно отключат горячую воду. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С 14 июня в Твери начнется очередной этап плановых отключений горячей воды в домах горожан. Коммунальщики проводят сезонные ремонты и гидравлические испытания на теплосетях.

Напомним, что плановые отключения горячей воды в связи с ремонтами пройдут поэтапно во всех районах города и завершатся по графику 17 сентября.

Телефоны «Тверской генерации»: (4822) 78-00-00, 50-62-60 и 50-62-59.

График отключений

с 14 по 28 июня

Восстания ул., 30/1, 32, 34/11, 36/14, 38, 40, 40 к. 2, 42, 44, 44 к. 2, 46, 48;

Заслонова ул., 1, 5, 5а, 7, 9, 11;

Коллективный пер., 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10;

Профсоюзов б-р, 1, 3, 3 к. 3, 4, 5а, 5 к. 1, 5 к. 2, 5 к. 3, 5 к. 4, 6, 7, 9 к. 1, 9 к. 2, 9 к. 3, 10, 11 к. 1, 11 к. 2, 13, 15 к. 1, 15 к. 2, 17/16, 18 к. 2, 19, 21, 23, 25, 27;

Севастьянова ул., 1, 1 к. 1, 2, 2 к. 1, 3, 5, 6, 7, 7 к. 1, 7 к. 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/6, 16, 18, 20;

Стахановская ул., 31, 33, 35, 37;

Тракторная ул., 4а, 5, 5б, 5в;

Халтурина ул., 16, 20, 22.

С 15 по 29 июня

Грибоедова 2-я ул., 2/43, 4, 6/2, 20/2;

Докучаева ул., 36;

Красина ул., 45;

Красина 2-я ул., 49;

Прошина ул., 3 к. 1, 5;

Скворцова-Степанова ул., 85;

Волоколамский пр-т, 37/45, 39, 41, 43, 43 к. 1, 45, 47;

Зеленый пр-д, 43 к. 11, 43 к. 14, 43 к. 7, 43 к. 9, 45 к. 1, 45 к. 2, 45 к. 3, 47 к. 1, 49 к. 1, 49 к. 2;

Коминтерна ул., 77б;

Орджоникидзе ул., 52 к. 1, 52 к. 2, 54/37;

Фадеева ул., 19, 23, 25, 29, 31, 35, 37;

Цанова б-р, 1, 3, 5, 7, 9 к. 1, 9 к. 2, 10, 11 к. 1, 11 к. 2, 12, 13, 13а, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 29к1, 31, 33, 35.