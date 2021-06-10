Солнечное затмение в Твери 10 июня 2021 года: во сколько наблюдать, как долго продлится

Затмение 4 января 2011 года. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Наблюдать солнечное затмение 10 июня 2021 года в Твери возможно с 14:29 до 14:36 по московскому времени. Но в России в целом, соответственно и в Тверской области, любопытствующие увидят только частную фазу процесса. Максимум небесного спектакля будет в 14:33, когда Луна покроет 0,257 диаметра Солнца, иными словами, 16%.

Смотреть на солнечное затмение в Твери возможно на открытом пространстве. На пляже, на пристани Речного вокзала – везде, где южная сторона не закрыта растениями или строениями.

При этом в Москве ход частной фазы затмения будет проходить раньше Твери на семь минут. Т.е. начнётся в 14:22 и закончится в 14:29. Максимум, т.е. 16%-ное перекрытие солнца будет в 14:26.

Это обусловлено тем, что долгота Москвы 37 градусов 37 минут, а Твери 35 градусов 52 минуты, то у нас есть некоторое отставание от московского времени, и оно равно семи минутам.

Такое же по типу (саросу) затмение происходило 31 мая 2003 года, а следующее затмение этого сароса состоится 21 июня 2039 года. Затмение 10 июня уникально тем, что оно пройдёт и через Северный полис. Единственное в XXI веке.

Также в информации от Роскосмоса сказано, что кольцевое солнечное затмение в максимальной фазе можно будет наблюдать в Канаде и Гренландии.

Смотреть за затмением невооружённым глазом невозможно. Так как это частичное солнечное затмение, многие жители и вовсе ничего не заметят.

Как сказано в анекдоте, посмотреть на солнце можно лишь дважды – одним глазом и вторым. Суть в том, что есть большая вероятность ослепнуть.

Тем же, у кого есть специальная оптика, важно помнить, что нужно устанавливать на объектив светофильтры. Или проецировать изображения Солнца на белый экран за окуляром телескопа.

Те, у кого нет телескопов, могут выбрать иной способ наблюдения. Можно проецировать изображение светила на какую-либо поверхность. С зеркала на экран, например. Из бинокля на экран. Важно! Не заглядывать при этом на солнце в окуляры! Наводить нужно по проекции на экран.

Увидеть затмение возможно будет, если не набегут облака. А по прогнозу с полудня в Тверской области усилится облачность.

Зато наблюдать уникальное астрономическое явление можно будет с 12:00 по московскому времени в онлайн-трансляции на ютуб-канале Московского планетария.