Коронавирус в Твери, последние новости на 11 июня 2021: рост числа заболевших и где будут сегодня ловить антимасочников

Прививку в Тверской области можно сделать одним из трёх видов вакцины.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 11 июня 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 42 915 случаев заражения COVID-19 (+83 за сутки).

Выздоровел 40 223 жителей региона (+93 за сутки).

Изолирован 1590 больных (-15).

Умерло 1102 человека (+5 за сутки).

Графика: Яндекс

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 978 заболевших (+39 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район – 3125 (+8),

Ржев – 2341 (+3),

Вышневолоцкий городской округ – 2270 (+7),

Калининский район – 1766 (0),

Кимры – 1689 (+4),

142 171 человек, за последние сутки – 966 человек. – 1659 (0),

Бологовский район – 1077 (0).

Прививку от коронавируса сделали 142 171 человек, за последние сутки – 966 человек. Накануне в Тверскую область поступила крупная партия вакцины от коронавируса – 13 200 доз.

О том, что ситуация с COVID-19 в регионе опять непростая стало понятно из эфира губернатора Игоря Рудени, который прошёл накануне вечером.

- Обращаюсь ко всем – в общественных местах, транспорте нужно обязательно пользоваться масками. Также очень важно привиться тем жителям региона, которые этого еще не сделали. Видим, что у тех, кто вакцинировался, но все-таки заболел, болезнь проходит гораздо легче, преодолевается в более короткие сроки. В то же время многие из тех, кто не сделал прививку, болеют в достаточно тяжелой форме. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких, – сказал с экранов телевизоров Игорь Руденя.

Губернатор также сообщил, что в регионе планируется возобновить рейды по крупным торговым центрам, так сегодня, 11 июня, нарушителей масочного режима будут искать в гипермаркете «Лента».

В Тверской области действует 55 прививочных кабинетов на базе специализированных медицинских учреждений и торговых центров областной столицы – «Рубин», «Торговый парк №1», «РИО» и «Вавилон».

Продолжают работать выездные прививочные бригады, которые проведят иммунизацию жителей отдалённых населённых пунктов, участвуют в вакцинации маломобильных граждан на дому, а также делают прививки на предприятиях.

Жители Тверской области могут выбрать 3 вакцины – это Кови-Вак, Эпи-Вак-Корона и Спутник V, которая по-прежнему остаётся основной вакциной, применяемой при массовой вакцинации населения.

Графика: ПТО

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook,