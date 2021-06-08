В Твери для автобусов сделают «выделенку»: Члены Общественной палаты РФ проверили «Транспорт Верхневолжья» и узнали новую информацию

Общественники с проводником в виде руководителя предприятия прошлись по пустынной базе - большинство автобусов уехали в рейсы. Фото: Александр ЖМУЛИН

8 июня рано утром на базу «Верхневолжского АТП» (на улице Шишкова в Заволжье) въехал микроавтобус. Он был темнее тех хорошо известных уже не только жителям Твери синих ЛиАЗов, которые с февраля 2020 года заменили маршрутки и троллейбусы в столице Верхневолжья. На этом минивэне на территорию автотранспортного предприятия - правопреемника ПАТП-1 - приехали члены Общественной палаты РФ.

В преддверии начала работы двухдневного форума активных граждан «Сообщество» общественники решили посмотреть, как в Твери организована работа общественного транспорта.

На базе их встретили заместитель министра транспорта Тверской области Сергей Верхоглядов и гендиректор «Верхневолжского АТП» Анатолий Румянцев.

Замминистра тут же сообщил, что раньше эта база была рассчитана на 200 автобусов, но ее расширили и теперь она вмещает все 471 единиц общественного транспорта.

Как известно, эти автобусы обслуживают 85 городских и пригородных маршрутов.

В синем автобусе общественникам рассказали всю его подноготную. Фото: Александр ЖМУЛИН

Общественников тут же пригласили пройти в синий автобус среднего размера. Там им подробно расписали его преимущества. Тут вам и низкий пол, и оборудование для инвалидов, и кондиционер, и несколько камер видеонаблюдения, и система навигации Глонасс/GPS, и валидаторы с QR-кодами для безналичной оплаты…

Попутно гостям сообщили, что вскоре для пущей безопасности все автобусы в Твери оснастят «тревожными кнопками» связи с Росгвардией.

Члены Общественной палаты в свою очередь поинтересовались, какие тарифы действуют в тверских автобусах.

Сергей Верхоглядов уточнил, что при оплате наличными - это 29 рублей за поездку по городу, а при оплате банковской картой или при помощи смартфона - 25 рублей. Кроме того, введена транспортная карта «Волга, и по ней предусмотрены разные абонементы. К примеру, абонемент на 20 поездок стоит 460 рублей (это 23 рубля за поездку), а на 60 — уже 1260 рублей (21 рубль за поездку).

С особым чувством Сергей Верхоглядов рассказал о льготных тарифах. У нас в Твери они работают абсолютно на всех маршрутах. Льготники могут ездить по соцкарте жителя Тверской области, либо по бесконтактной банковской карте «Мир». Стоимость льготного проезда - 302 рубля в месяц. Причем количество поездок в данном случае - неограниченно. Общественников это приятно удивило. Мало, где встретишь безлимитный льготный тариф.

Автобусы в ангаре. Фото: Александр ЖМУЛИН

В ходе экскурсии по депо и административному зданию АТП, замминистра также сообщил, что этим летом, в июле запланировано внедрение новой модели пассажирских перевозок (аналогичной тверской) еще в нескольких районах региона. В Ржевском округе, в Старицком, Кимрском и Зубцовском районах.

Также Верхоглядов заметил, что в Твери при этом будут вновь запускать трамвайное движение.

Во время разговора чиновника с общественниками, до журналистов донеслись обрывки фразы о «выделенках» в областной столице.

Неужели есть такие планы?

- Да, мы получили такую информацию, подробностей не скажу, но уже в этом году в Твери начнут организовывать выделенные полосы только для общественных автобусов, - подтвердил один из общественников - председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

В этот день гостей также провезли по городу на синем автобусе с прекрасно работающим кондиционером, а также сводили на экскурсию в оперативный центр «Транспорта Верхневолжья». Он располагается в Пролетарском районе в бизнес-центре «Этажи».

Там гостям показали, как работает мобильное приложение «Волга». Как при помощи тепловой электрокарты диспетчеры в центре видят, на каких маршрутах больше всего "зайцев" едет…

Также здесь была представлена общая статистика: за время работы синих автобусов в тверской агломерации они совершили свыше 65 млн. 480 тыс. 920 поездок, при этом общая сумма оплаты составила более 1,3 млрд. рублей. Из них 300 млн пошли на налоги.

Общественники не стали пока подводить итоги того, что увидели и давать комментарии для СМИ. Однако Илья Зотов отметил, что он и его коллеги мониторили ситуацию с общественным транспортом в Твери и знают как его плюсы, так и минусы.

СПРАВКА КП

Форум "Сообщество" пройдет в в Твери 9-10 июня. Его лейтмотивом станет общественный контроль, как инструмент эволюции и позитивных изменений в социуме.

Запланированы панельные дискуссии, мастер-классы, круглые столы, питчинг-сессии, семинары, тренинги и рабочие совещания. Все мероприятия подразделены на пять тематических направлений - это «Общественный контроль», «Молодежная политика», «Региональные приоритеты», «Некоммерческий сектор», «Социальное проектирование».

"КП"-Тверь" является информационным партнером форума.