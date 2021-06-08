«Смотрите: Тверь!» Певица Валерия с супругом Иосифом Пригожиным отпраздновали в Твери 17-летие свадьбы

О знаменательном событии «молодожёны» сообщили в Инстаграм. Фото: instagram.com/valeriya

Звёздный комплимент получила Тверь: певица Валерия и её муж продюсер Иосиф Пригожин отметили здесь годовщину своего брака. 5 июня на большом круизном теплоходе они прибыли в Тверь и отпраздновали здесь семнадцатый день рождения своей семьи.

О знаменательном событии «молодожёны» сообщили в Инстаграм. Валерия опубликовала фото, запечатлевшее супружеский поцелуй, возможно, на борту того самого теплохода. Иосиф Пригожин - с бокалом в руках, одет в забавный пиджак с отделкой в горох. Валерия - в экстравагантном платье с рукавами-буфами и принтом в крупный цветок. Кстати, семнадцатая годовщина свадьбы зовётся розовой, и одна из самых стильных певиц страны выбрала себе наряд в розочку явно не случайно.

Годовщину брака Валерия и Иосиф Пригожин отпраздновали в Твери. Фото: instagram.com/valeriya

«С днём рождения нашей семьи, мой любимый! Сегодня нам 17 лет. Ну что, поплыли дальше?! Уверена, у нас с тобой впереди ещё очень много всего интересного. Жизнь прекрасна, особенно если рядом ТВОЙ человек», - написала Валерия.

А Иосиф Пригожин выложил на своей страничке видео скромного праздничного ланча на борту теплохода. «Вот я покажу сейчас вам нашу красоту. Смотрите: Тверь! Вот такое у нас свадебное путешествие», - показывает подписчикам продюсер пристань близ разрушенного Речного. Руин, к счастью, не видно. В кадре лишь зелень, речные просторы, ещё один красивый туристический теплоход, да буквы «ТВЕРЬ», установленные на пристани.

Гостей на свой вояж по Волге Валерия и Иосиф Пригожин пригласили немного. На видео за ланчем с ними всего одна пара: известный адвокат Анатолий Кучерена и его третья официальная супруга Анастасия.

Откушав зубатки со сметаной, гости балагурят и шутят по-адвокатски.

- Пригласили нас, юристов, адвокатов. На семнадцатилетие свадьбы Иосиф дарит Валерии брачный договор! - сообщает Анастасия.

- Завещание! - в свою очередь юморит «молодожён» Пригожин.

Валерия лишь интеллигентно смеётся, встряхивая идеально подстриженным каре. Ни для кого не секрет, что певица и её продюсер - не просто слаженный творческий тандем, но и одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса.

За романтическим времяпрепровождением не остались незамеченными Валерией красоты Твери. «Сколько же у нас в России потрясающе красивых мест. До нас люди любовались этими бескрайними просторами, будут и после...» - написала певица о тверских просторах.

За спиной певицы - Тверь, Волга. Фото: instagram.com/valeriya

Подписчики ответили на фото и видео комплиментами: «Ого, как круто!», «Очень красиво и романтично!» А кто-то внезапно сравнил теплоход, на котором прибыли в Тверь Валерия и Пригожин, с пароходом «Ласточка» из фильма «Жестокий романс».

Название своего теплохода ни Валерия, ни Иосиф Пригожин не рассекретили. Но по интерьеру бара, в котором обедали в Твери звёздные гости, можно предположить, что это «Санкт-Петербург».

«Санкт-Петербург» - четырехпалубный пассажирский речной теплоход, построенный по проекту 301 в Германии. Длина судна составляет 125 метров. Разгуляться есть где - это весьма габаритный речной теплоход (самыми крупными считаются теплоходы длиной 135,7 метра). На борту «Санкт-Петербурга» есть несколько ресторанов и баров, площадка для принятия солнечных ванн, массажная комната и номера класса люкс. На популярном сайте бронирования речных туров путешествие на «Санкт-Петербурге» стоит от 23 до 57 тысяч рублей на человека.

Кстати, бар теплохода, где был снят Иосифом Пригожиным короткий ролик о путешествии в Тверь, носит название «Волга» - очень символично.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Тверь посетила ещё одна вип-персона - известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев. В своём Инстаграм он опубликовал фото портрета Солженицына, нарисованного тверским уличным художником Виктором Лебедевым (Джокером) на Трёхсвятской.

Вопреки обыкновению, едких комментариев Артемий Лебедев не оставил - в отличие от предыдущего визита в Тверь в апреле. Тогда, не стесняясь в выражениях, дизайнер отметил диссонанс между вкраплениями прекрасной архитектуры и ущербными (слово изменено из-за требований цензуры и приличия) тротуарами. А ещё - клубы пыли, которые поднимает уборочная техника. Прошёлся тогда Артемий Лебедев и по отсутствию «нормальных гостиниц».