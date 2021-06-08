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Общество8 июня 2021 10:00

Калининская АЭС: более 5 тонн мусора убрали атомщики с береговой линии Удомельского водохранилища

Всемирный день охраны окружающей среды работники Калининской АЭС отметили массовым экологическим субботником
Илья КУПРИЯНОВ
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Работники Калининской АЭС на массовом экологическом субботнике

Работники Калининской АЭС на массовом экологическом субботнике

Накануне, 4 июня, сотрудники отдела охраны окружающей среды и цеха гидротехнических сооружений КлнАЭС привели в порядок участок водоохранной зоны Удомельского водохранилища площадью 12 гектар.

С помощью специальной техники, в том числе самосвалов и погрузчиков, участники акции собрали более 5 тонн мусора, накопившегося там с прошлого года. Затем его вывезли на муниципальный полигон коммунальных отходов.

По словам начальника отдела охраны окружающей среды Калининской АЭС Андрея Данилкина, берега водоемов - популярное место отдыха среди удомельцев, о чем говорят многочисленные следы от костров, а также мусор, оставленный отдыхающими. С ветром он попадает в воду и оседает на дне. Там отходы накапливаются в течение многих лет и наносят существенный вред водной экосистеме.

Фото: управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: управление информации и общественных связей Калининской АЭС

«Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Важно, чтобы жители и гости города помнили об этом и бережно относились к местам отдыха, оставляя их чистыми. Мы также не снимаем с себя ответственности и на постоянной основе очищаем водоохранные зоны в районе гидротехнических сооружений. А при необходимости проводим субботники в наиболее «проблемных» местах», - сказал А.Данилкин.

Фото: управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: управление информации и общественных связей Калининской АЭС

БИЗНЕС-ПРЕСС