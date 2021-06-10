Погода на 10 июня 2021 в Твери: прохладно и дождливо

Днём 10 июня в Твери возможен дождь.
Согласно прогнозам синоптиков, 10 июня в Твери будет дождливым и прохладным. Температура воздуха будет понижаться.
Температура днем не поднимется днём вообще отметки +19 градусов. В течение дня сохранится пасмурная погода, временами дождь. Ночью температура и вовсе опустится +13 градусов.
Ветер северо-восточный со скоростью 3 м/с. Влажность воздуха - 80%.
Атмосферное давление - 750 мм рт ст.
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