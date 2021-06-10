Коронавирус в Твери, последние новости на 10 июня 2021: в электричках московского направления усилен масочный режим

В столичном регионе начался рост заболеваемости косилось - на пригородных электричках усиливают меры безопасности.
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 10 июня 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе выявили 42 832 случая заражения COVID-19 (+80 за сутки).
Выздоровел 40 130 жителей региона (+61 за сутки).
Изолирован 1605 больных (+14).
Умерло 1097 человек (+5 за сутки).
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 939 заболевших (+21 за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:
Конаковский район – 3118 (+8),
Ржев – 2338 (+1),
Вышневолоцкий городской округ – 2273 (+4),
Калининский район – 1766 (+3),
Кимры – 1685 (0),
Торжок – 1659 (0),
Бологовский район – 1077 (+1).
Прививку от коронавируса сделали 140 205 человек, за последние сутки – 1 155 человек.
Графика: Яндекс
В пригородных поездах Москва-Тверь усилят контроль за ношением масок и перчаток. Об этом 9 июня сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) и Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК).
Также сейчас компании регулярно производят дезинфекцию на платформах и в поездах. Это сделано потому, что в столице вновь пошёл рост заболеваемости коронавирусом - число заразившихся коронавирусной инфекцией возросло за сутки на 4 124, это максимальный показатель с середины января.
Ещё из интересного: в Тверской области районную больницу в Кимрах ждут большие преобразования. Тб этом сообщили в областном правительстве. Во-первых, ЦРБ ждет капремонт.
Во-вторых, объединение многопрофильного стационара с операционной и взрослой и новой детской поликлиниками. Строительство последней должно начаться в этом году.
В-третьих, на территории больницы планируется открыть центр амбулаторной онкологической помощи и первичный сосудистый центр на 60 мест.
Работы по капремонту запланированы на начало 2022 года, завершение - к концу 2024 года.
Графика: ПТО
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