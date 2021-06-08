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Общество8 июня 2021 1:00

Длинными выходными завершится наступившая неделя в Твери

Началась неделя, которая завершится тремя выходными днями
Алина ПЕТРОВААлина ПЕТРОВА
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Стало известно, как отдыхаем на длинных выходных во время празднования Дня России.

Стало известно, как отдыхаем на длинных выходных во время празднования Дня России.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Уже в эту субботу, 12 июня, состоится празднование Дня России. Так как он в этом году выпадает на выходной день, выходные продлеваются с 12 по 14 июня.

Но и это не все. Предпраздничный день – пятница, 11 июня, сократится на один час.

Жители Твери отдохнут три дня подряд в июне в честь празднования Дня России

Итак отдыхаем:

12 июня (суббота) - выходной

13 июня (воскресенье) — выходной

14 июня (понедельник) — перенесенный с субботы выходной.

Отдохнуть смогут не все, те кто работает по графику 6-дневной недели, не будут отдыхать три дня и начнут неделю с 14 июня. Так получается из-за того, что праздник выпадает на рабочий день.

А ещё, в ноябре 2021-го День народного единства 4 ноября позволит вновь отдохнуть подольше, а поработать поменьше - всего три дня. Работать придется с 1 по 3 ноября, а отдыхать — с 4 по 7. Последняя неделя года будет укорочена до четверга, 30 декабря.

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