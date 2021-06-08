Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 июня 2021 1:00

Погода в Твери на День России -2021: жарко и временами дождливо с грозами

Какой будет погода в Твери и области в праздничные дни 12-14 июня спрогнозировали синоптики
Алина ПЕТРОВААлина ПЕТРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
О погоде в Твери на День России рассказали синоптики.

О погоде в Твери на День России рассказали синоптики.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Длинные выходные 12-14 июня по случаю Дня России порадуют жителей Твери и Тверской области давольно жаркой погодой с дождями и грозами.

Тёплую погоду в этот период спрогнозировали синоптики. Смело можно планировать поездки на дачу, отдых в лесу, на озерах и водохранилищах, походы, да и просто прогулки в парках.

В субботу, 12 июня, возможны небольшие дожди и грозы. Ночью +10...+15 градусов, днем до +26.

В воскресенье, 13 июня, солнечно. Под утро все те же +10...+15 градусов, днем тоже без перемен, +25...+26. И опять грозы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

КАРТИНА ДНЯ