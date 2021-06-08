Сколько дней продлятся грозы и ливни в Твери, рассказали синоптики

Дожди и грозы будут в Твери на этой неделе.

В Тверь и Тверскую область 7 июня пришла непогода, которая захватит всю неделю, вплоть до праздничных выходных 12-14 июня.

Фото затопленных улиц областной столицы, страшно красивых разрядов молний, бьющих в тверские многоэтажки, града в окрестностях Твери в минувший понедельник наводнили соцсети.

Пофотографировать непогоду и погодные катаклизмы и запостить в интернет впечатляющие фото у тверичан ещё будет возможность.

Грозы и ливни будут в течение всей текущей недели. Даже на праздничных выходных. Компенсировать погодные неудобства должна комфортная температура , если в середине недели немного прохладно - до 22. То к выходным разогреет до +25... +26.

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