Коронавирус в Твери, последние новости на 8 июня 2021: Певица Валерия праздновала 17-летие свадьбы с Пригожиным у причала Речного, а дизайнер Лебедев сфотографировал Солженицына на Трехсвятской

Фото из микроблогов певицы Валерии и дизайнера Лебедева, сделанные в Твери. Фото: Instagram/Valeria (кадр с видео); Instagram/ temalebedev

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 8 июня 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 42 676 случаев заражения COVID-19 (+77 за сутки).

Выздоровел 40 001 житель региона (+80 за сутки).

Изолирован 1589 больной(-12).

Умерло 1086 человек (+9 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 874 заболевших (+25 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах ofпо распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район – 3106 (+9),

Ржев – 2335 (+3),

Вышневолоцкий городской округ – 2257 (+4),

Калининский район – 1761 (+4),

Кимры – 1685 (+4),

Торжок – 1658 (+3),

Бологовский район – 1076 (0).

Прививку от коронавируса сделали 139 203 жителя Тверской области, за последние сутки – 206 человек.

Официальные данные на 7 июня. Фото: Yandex

В понедельник, 7 июня, на Тверь обрушился ливень- затопило все и вся. Ливневую опять не справилась, Воду с городских улиц долго откачивали коммунальщики, грабом даже тракторами.

А накануне выходные выдались вполне себе с приличной погодой и звёздными гостями в областной столице.

Так певица Валерия и ее супруг продюсер Иосиф Пригожин отмечали 17-летие брака на борту круизного корабля, проплывая в окрестностях Твери. Путешествие по Волге пара выкладывала в соцсети. В Твери на борту судна состоялся скромный праздничный обед в кругу друзей. Если гости рыбное блюдо - зубатку.

На кадрах видео - праздничный стол, и виды пристани Твери за окном корабельного ресторана.

5 июня Валерия написала в своём Instagram: "С Днем рождения нашей семьи, мой любимый! Сегодня нам 17 лет. Ну что, поплыли дальше?! Уверена, у нас с тобой впереди ещё очень много всего интересного. Жизнь прекрасна, особенно если рядом ТВОЙ человек".

В выходные посетил Тверь российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев.

Фотографией граффити с изображением писателя Александра Солженицына Артемий Лебедев поделился в микроблоге Instagram.

Также блогера видели в одном из популярных кафе на улице Радищева. Видимо, туда он отправился после фотографирования настенной живописи с Трехсвятской.

К слову, Лебедев частенько заезжает в Тверскую область, прошлой зимой, к примеру, он снял видео, на котором аккуратно ложится на прозрачный лёд озера Селигер в Тверской области и выложил на своей странице в соцсети.

Данные оперштаба на 7 июня.

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