В Твери решили демонтировать заборы, наличие которых не замечали много лет

В Твери дали два месяца на демонтаж заборов вокруг коттеджей на Серебряной и Татарском. Фото: Степан КАМЕНЕВ

На сайте городской администрации 2 июня появилось объявление, что скоро в Твери снесут несколько нестационарных объектов. Часть из них находится в Центральном районе Твери на Серебряной улице и в Татарском переулке. В том самом месте, где в 90-е годы строились дома не для самых простых горожан – заместителей губернатора и начальников разных ведомств.

«КП»-Тверь» задалась вопросом: что это за нестационарные объекты на земле «неприкосновенной»?

На сайте администрации Твери указано, что объекты – это ограждения, то есть заборы. На снос четырёх заборов собственникам дали два месяца. Если за этот срок ограды не демонтирует владелец, муниципалитет наймёт для этой цели подрядчика.

Внезапно забор перед домами оказался установлен незаконно... Фото: Степан КАМЕНЕВ

В объявлении сказано, что объект находится по указанному адресу неправомерно, то есть выходит за границы участка, указанного на кадастровом плане. Странно, что раньше, с конца 90-х, на это никто не обращал внимания. Хотя, кто знает, климат меняется, тектонические плиты двигаются, может, и забор сполз...

Мы приехали 7 июня в полдень на улицу Серебряную и прогулялись до Татарского переулка. На внушительного вида стальной ограде, а также на кирпичных опорах развешаны объявления о демонтаже.

Дома никого из хозяев, живущих в четырёх коттеджах, не оказалось. Но, надо думать, никто из них не в восторге от такого решения. Тем более, что раньше их забор ничьё внимание не привлекал.

Объявление о демонтаже прикреплено к самим оградам. Фото: Степан КАМЕНЕВ

«Комсомолка» направила запрос в администрацию Твери, чтобы узнать, в связи с чем возникла острая необходимость демонтировать забор на этих улицах.

В муниципальной администрации дали следующий комментарий по поводу объектов:

– Решение о демонтаже неправомерно расположенных нестационарных объектов принято в целях освобождения муниципальных земель от незаконных построек. Данные объекты расположены на городской территории, которая является дорогой общего пользования.

Затем от блеска мы обратились к нищете, то есть от с забора с острыми наконечниками к одинокой заброшенной бытовке с резким запахом нечистот.

Бытовка стоит около дома № 69 на улице Коминтерна. Когда-то мимо неё ходили трамваи.

Так называемая «бытовка» должна быть снесена. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Сейчас же в тесном помещении набросана гора мусора. Бутылки, обёртки, тряпки и другой хлам заполнили бытовку наполовину. И, судя по запаху, за ней прячутся и справляют нужду не только собаки и кошки, но и горожане, которые не могут или не хотят добежать до дома.

Любопытно, что и заборы, и бытовка простояли много лет. Но именно сейчас на эти конструкции упал властный взгляд. Видимо, в городе начало меняться.