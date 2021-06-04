«Она - навсегда наш камертон!»: Тверь простилась с режиссёром Верой Ефремовой

4 июня 2021 года Тверской театр драмы прощался со своим художественным руководителем. Вера Ефремова скончалась на 92-м году жизни. Фото: Виктория ТУШКОВА

4 июня 2021 года Тверской театр драмы прощался со своим художественным руководителем - главным режиссёром Верой Ефремовой. Веры Андреевны не стало 2 июня, она умерла после долгой болезни на 92-м году жизни.

Прощание было тихим. Последний раз поклониться таланту Веры Ефремовой пришли зрители. На сцене рядом с гробом стояли актёры - воспитанники Веры Андреевны. Многие утирали слёзы.

Проститься с Верой Андреевной пришли коллеги и зрители. Фото: Виктория ТУШКОВА

На спектаклях, поставленных Верой Ефремовой, воспитано не одно поколение. Воспитано в любви к классике, к эстетической и нравственной красоте. Тверской академический театр драмы сегодня идёт по пути, который своим невероятным трудом, любовью и энтузиазмом проложила Вера Ефремова, отмечали практически все, кто брал слово.

- Вера Андреевна - навсегда наш камертон! Не секрет, что в последнее время её уже не было с нами на репетициях… Но она всё равно здесь! Всё, что мы делаем, мы сверяем с ней. А вышли бы мы на сцену так, а произнесли бы реплику так, если бы сейчас на нас смотрела Вера Андреевна? - говорит актриса Евгения Голубева. - Не будь её, мы бы не поняли, что такое работать в театре, зачем работать в театре.

Прощание было тихим. Фото: Виктория ТУШКОВА

Прощаясь с любимой наставницей, актёры называли её не только учителем, но и своим творческим родителем.

- Великий человек. Безумно добрый человек. Все мы - дети Веры Андреевны и Сан Саныча (Александр Чуйков, театральный педагог и режиссёр, муж Веры Ефремовой. - Ред.), - сказал актёр Алексей Майский. - Мы всегда слышим их голоса, стоя на этой сцене.

До последнего момента Вера Ефремова оставалась верна своей любви к театру.

- Мы с Дашей (актриса Дарья Плавинская. - Ред.) к ней пришли, а она сидит и слушает на магнитофоне «Вишнёвый сад». Она уже стала плохо видеть, но хорошо слышала. И постоянно слушала свою любимую пьесу, - вспоминает последнюю встречу с Верой Ефремовой её ученик, режиссёр Александр Павлишин.

Вера Ефремова являлась художественным руководителем и главным режиссёром Тверского академического театра драмы 46 лет. Она сделала невероятное: сохранила единственный в стране областной репертуарный театр, который пережил даже нелёгкие 90-е годы, сберёг свои традиции.

На сцене рядом с гробом стояли актёры - воспитанники Веры Андреевны. Фото: Виктория ТУШКОВА

Вера Ефремова - народная артистка России, лауреат Государственной премии России, профессор Тверского курса Высшего театрального училища имени Щепкина, почётный гражданин Твери и Тверской области, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». На её счету 150 спектаклей из классики отечественной и мировой драматургии.

Именно благодаря Вере Ефремовой в Тверском театре драмы появились щепкинские курсы для молодых артистов, давшие шанс многим талантам. При ней, в 1995 году, театр получил звание «академический». Благодаря огромным стараниям Веры Андреевны о тверском театре узнали далеко за пределами родной области: он гастролировал по России и зарубежью, участвовал в фестивалях.

Веры Андреевны не стало 2 июня, она умерла после долгой болезни на 92-м году жизни. Фото: Виктория ТУШКОВА

«Режиссер-эпоха, легенда советского и российского национального театра, глыба в мире театрального искусства, педагог, писатель, потрясающе мудрый человек, женщина сногсшибательной энергии и силы», - говорят о Вере Ефремовой в Тверском драматическом театре.

Веру Андреевну похоронили на Дмитрово-Черкасском кладбище рядом с супругом, режиссёром Александром Чуйковым.