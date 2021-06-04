Какие участки дорог отремонтируют в Твери в 2021 году

В прошлом году по нацпроекту в городе отремонтировали 61,5 км дорог, в этом запланировано чуть больше. Фото: администрация Твери

В 2020 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Твери было отремонтировано 61,5 км дорог. В этом году запланировано почти столько же: 61,6 км. Работы начались.

Сейчас уже заключены контракты на приведение в порядок дорог в Центральном и Заволжском районах города. До середины июня должны определить подрядчиков для ремонта в Пролетарском и Московском районах.

Вот перечень участков дорог, которые будут отремонтированы в Твери в 2021 году.

Заволжский район (13,5 км):

улицы Артюхиной и Седова с двумя примыкающими к ним проездами,

улица Зинаиды Коноплянниковой,

улица Комсомольская,

улица Коммуны,

улицы Красина и 2-я Красина,

улица Малая Тверская,

улица Мусоргского,

улица Скворцова-Степанова,

Комсомольский проспект,

Молодежный бульвар,

набережная реки Иртыша,

проезд Стеклопластик.

Московский район (13,6 км):

улица Коминтерна (между Волоколамским проспектом и Зеленым проездом),

проезд от улицы Левитана до Бурашевского шоссе,

проезд от Московского шоссе к зданию бывшего лицея в поселке Большие Перемерки,

улица Бочкина в поселке Элеватор,

улицы Линейная и Вологодская в микрорайоне «Южный»,

улицы Богданова, Вокзальная, Малая Самара, Терещенко и Вагжановский переулок.

Пролетарский район (19,9 км):

улица 1-я за линией Октябрьской железной дороги (с выездом из Двора Пролетарки),

1-й и 3-й переулки Красной Слободы.

улица 3-я Интернациональная (с участком 4-го переулка Пески),

улица 3-я Пролетарская,

улица 2-я Красной Слободы,

улица Арсения Степанова (с участком 7-й Интернациональной),

улицы Баррикадная,

улица Большевиков,

улица Борихино поле,

улица Бобкова,

улица Виноградова,

улица Гончаровой,

улица Ильи Касьянова,

улица Калошинская,

улица Карла Маркса,

улица Кирьянова,

улицы Можайского и Марины Расковой (участки между Октябрьским проспектом и Волоколамским шоссе),

улица Освобождения,

улица Ржевская,

Двор Пролетарки,

Мигаловская набережная (и два выезда на нее).

Центральный район (14,6 км):

улица 1-й Головинский вал,

улица Андрея Дементьева,

улица Бонч-Бруевича,

улица Ерофеева,

улица Ивана Седых,

улица Желябова,

улица Жигарева,

улица Крылова,

улица Лидии Базановой,

улица Медниковская,

улица Пушкинская,

улица Роговик,

улица Рыбацкая (вместе с выездами на набережную Степана Разина и улицу Советскую),

улица Серебряная,

улица Симеоновская,

улица Староворобьевская,

улица Циммервальдская,

улица Чернышевского,

Волоколамский проспект (от проспекта Победы до улицы Коминтерна),

Набережная реки Тьмаки,

Свободный переулок,

Студенческий переулок,

Тверская площадь,

Татарский переулок.

Интерактивную карту ремонта дорог в Твери смотрите здесь.