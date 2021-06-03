Когда и какие теплоходы будут швартоваться и разворачиваться в Твери в июне

Это теплоход "Георгий Жуков", капитан выполняет сложный манёвр - ювелирно разворачивается на 180 градусов. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

С открытием сезона речных круизов в Твери на Волге у Речного вокзала и устья Тьмаки периодически можно бесплатно наблюдать шикарное волнующее зрелище: разворот длинных больших теплоходов, которые перекрывают чуть ли не всю реку. Кстати, такая «операция» требует от капитана определенного опыта и немалой сноровки…

А ещё пришвартовавшиеся теплоходы - это прекрасные объекты для селфи и занимательное зрелище для детей.

Но не всегда известно, когда можно насладиться видом этих речных красавцев. И уж тем более увидеть разворот круизного лайнера на обратный курс.

Теперь этот пробел мы ликвидируем. Рассказываем, когда и какие теплоходы прибывают в Тверь в июне, чтобы все желающие могли посмотреть на это зрелище.

5 июня

Четырехпалубный теплоход «Георгий Жуков». Следует по маршруту: Москва - Тверь - Москва. Длина судна - 135,7 м, оно рассчитано на 318 пассажиров.

Время стоянки - с 11:30 до 19:00.

Трехпалубный теплоход «Солнечный город». Следует по маршруту: Москва - Тверь - Москва. Длина судна - 96 м, способно принять 141 пассажира.

Время стоянки - с 16:00 до 20:30.

6 июня

Четырехпалубный теплоход «Дзержинский». Следует по маршруту Москва - Тверь - Мышкин - Горицы - Кижи - Мандроги -Валаам - Санкт-Петербург. Длина судна - 135,7 м, количество посадочных мест - 339.

Время стоянки - с 16:00 до 20:00.

10 июня

Четырехпалубный теплоход «Лунная соната». Следует по маршруту Москва - Углич - Мышкин - Калязин - Дубна - Тверь - Москва. Длина судна - 129,1 метра. Способно принять 300 пассажиров.

Время стоянки - с 08:00 до 15:00.

12 июня

Трехпалубный теплоход «Солнечный город». Следует по маршруту Москва - Мышкин - Кострома - Ярославль - Рыбинск - Углич - Калязин - Тверь - Москва». Длина судна - 96 м, способно принять 141 пассажира.

Время стоянки - с 8:00 до 13:00.

Трехпалубный теплоход «Александр Бенуа». Следует по маршруту Москва - Тверь - Углич - Мышкин - Москва. Длина судна - 96,2 метра. Теплоход рассчитан на 140 пассажиров.

Время стоянки - с 15:30 до 20:00.

Четырехпалубный лайнер «Мустай Карим». Следует маршрутом Москва - Тверь - Москва. Длина судна - 141 м. Количество посадочных мест - 309.

Время стоянки - с 14:00 до 20:00.

«Георгий Жуков». Следует по маршруту Москва - Тверь - Мышкин - Москва.

Время стоянки - с 12:30 до 17:00.

19 июня

Четырехпалубный теплоход «Константин Коротков». Следует по маршруту Москва - Тверь - Москва. Длина судна - 125 м. Количество посадочных мест - 218.

Время остановки - с 09:00 до 18:00.

23 июня

Четырехпалубный теплоход «Санкт-Петербург». Следует по маршруту Москва - Плёс - Москва с остановкой в Твери. Длина судна - 125 м. Количество посадочных мест - 210.

Время стоянки - с 09:00 до 15:00.

Трехпалубный теплоход «Президент». Следует по маршруту Москва - Мышкин - Тверь - Хвойный Бор - Москва». Длина судна - 96,2 метра, количество мест - 146.

Время остановки - с 13:00 - 18:00.

25 июня

Четырехпалубный теплоход «Владимир Маяковский». Следует по маршруту Пермь - Дубна - Тверь - Пермь. Длина судна - 125 метров. Теплоход способен принять 317 пассажиров.

Время остановки - с 15:00 до 23:00.

26 июня

Четырехпалубный теплоход «Лебединое озеро». Следует по маршруту Москва - Тверь - Москва. Длина судна - 129,2 метра. Рассчитан на 321 пассажира.

Время остановки - с 17:30 до 20:30.

27 июня

Четырехпалубный теплоход «Константин Коротков». Следует по маршруту Москва - Кострома - Череповец - Москва с заходом в Тверь. Длина судна - 125 м. Количество посадочных мест - 218.

Время стоянки - с 16:00 до 20:00.

29 июня

«Дзержинский». Следует по маршруту Москва - Тверь - Мышкин - Москва. Длина судна - 135,7 м, количество посадочных мест - 339.

Время стоянки - с 09:00 до 14:00.

Ждите расписание на июль.