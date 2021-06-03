Променяла Голливуд на тверскую глубинку: семилетняя девочка-модель и её мама сбежали от пандемии из США в Кимры, и им там понравилось

Модели: семилетняя Рэйчел Шевченко и её мама Анна Шевченко. Фото: из архива Анны Шевченко.

Вот вы думаете, всех манит Америка, Голливуд, и те, кто туда попал, ну ни шагу назад... Ан нет! Есть те, кто покидает страну грёз добровольно и без принуждения. Вот пример из тверской глубинки.

В Кимрах целый учебный год ходила во вторую гимназию семилетняя Рэйчел Шевченко, гражданка США. Её мама, Анна Шевченко, известная модель, когда-то закончила это учебное заведение с золотой медалью. Благодаря целеустремлённости кимрячка переехала в Штаты и стала жить в Лос-Анджелесе.

Рэйчел с мамой остановились у бабушки в Кимрах. Семилетняя Рейчел только начинает учить русский язык. В Америке до пандемии она ходила в русскоязычную школу раз в неделю, но кругом была англоязычная среда. Не до Пушкина, Толстого с, прости господи, Достоевским.

Рейчел Шевченко работает моделью с годовалого возраста! Фото: из архива Анны Шевченко.

В Соединённых Штатах Америки у девочки развивается карьера детской модели. С годовалого возраста её привлекают к работе известные бренды. В числе тех, кто с ней сотрудничает, такие известные марки, как Levi’s, Nike, Amazon, Mattel (бренд, производящий кукол Барби) и др.

Также Рэйчел ежегодно участвует в показах мод, у неё уже около 32 тысяч подписчиков в Инстаграме, где мама постит фотографии дочки-модели на подиуме и милые фото из жизни.

Начать систематически учить русский язык Рэйчел помогла пандемия. В Калифорнии все школы закрыты уже полтора года, поэтому Рэйчел приехала с мамой в Кимры и осваивает русскую реальность. Целый год она проучилась в первом «а» классе кимрской гимназии № 2.

Семилетняя американка Рэйчел с русскими корнями начала учить русский язык в кимрской гимназии №2. Фото: из архива Анны Шевченко.

– Вначале Рэйчел было тяжело, так как она не понимала больше половины всего сказанного на уроках. Но учительница Вера Васильева помогала ей с русским языком во время и после уроков. Дети также помогали и были терпеливы на переменах, если Рэйчел понимала не всё, что говорят. Рэйчел постепенно подтянула русский язык, – рассказала мама Рэйчел Анна Шевченко.

На то, чтобы освоиться в языковой среде, юной американке понадобилось примерно два месяца с начала учебного года. Детский мозг очень восприимчив к новым знаниям.

– Она, конечно, и сейчас ещё иногда может делать ошибки в окончаниях или предлогах, но в целом хорошо говорит и всё понимает, – подчеркнула Анна.

Рэйчел и сама провела уроки английского для ребят из разных классов гимназии. Причём практику разрешил организовать учитель английского Дмитрий Ступников, который когда-то вдохновил на свершения саму Анну. Та поверила в себя, прекрасно освоила английский и без труда изъясняется в США.

Рэйчел пригодится знание русского языка и в дальнейшей карьере. Фото: из архива Анны Шевченко.

Для школьников, начинающих учить иностранный язык, занятия с Рэйчел, носителем языка, – уникальный опыт. Дети задавали много вопросов, а юная американка с радостью отвечала.

Девочке понравилось в Кимрах, и она не захотела даже раньше времени возвращаться в родной Лос-Анджелес. Однако, как только пандемия прекратится, Анна и Рэйчел уедут в Америку.

Но провинциальный русский город произвёл на маленькую гостью большое впечатление, она посетила все достопримечательности и всему удивлялась. Полученный опыт пригодится Рэйчел в жизни. А знание второго языка, которым владеет её мама, станет преимуществом и в профессиональной сфере. Должен же кто-то хорошо играть русских в Голливуде!