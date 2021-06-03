Летнее тепло возвращается в Тверь

Наслаждаемся погожими деньками! Фото: Диля Ахмадишина

- Лето началось с холода, но быстро исправляется! - обрадовала доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Тверь находится под влиянием антициклона - зоны повышенного давления. В субботу он подарит нам довольно ясную погоду. Днём +23, а на солнце ещё теплее. В воскресенье-понедельник близко к региону подберётся циклон, но так и не сумеет пробиться на нашу территорию. Единственный «вред», что он нанесёт, - лёгкие дождики, которые в воскресенье могут брызнуть с неба над восточной и юго-восточной частью региона. В последний день уик-энда тоже +23.

В первой половине рабочей недели +25…+26 градусов. В понедельник малооблачно, на солнце будет едва ли не +30. Во вторник и среду местами вновь случатся небольшие освежающие дожди. Кое-где, возможно, прогремят короткие грозы.

- Для гроз сложилась благоприятная обстановка: воздух уже достаточно разогрет, а рядом проходит циклон, - объясняет Наталья Сердитова.

В целом можно сказать: погода наладилась. Не забывайте о солнцезащитном креме и будьте здоровы!

Кстати, если в воскресенье, 6 июня, нас действительно слегка подмочит дождём, любителям «тихой охоты» стоит ожидать большой урожай грибов. По крайней мере, именно так говорит народная примета.

Прямо сейчас грибного раздолья ждать не стоит: основная масса грибов «попрёт» во второй половине июня. Но уже с конца мая удачливый грибник вполне может поживиться первыми маслятами, белыми, подберёзовиками и подосиновиками.

А в тверских парках и скверах из земли уже показываются упругие белоснежные шапочки шампиньонов. Однако собирать эти аппетитные грибы точно не стоит. Словно губка, они впитывают в себя все вредные вещества, поэтому кушанья из городских шампиньонов могут быть опасными для здоровья. Зато какую уютную атмосферу в парках они создают!