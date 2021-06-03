Коронавирус в Твери, последние новости на 3 июня 2021: форум в Питере и смерть режиссера

В Питере стартовал форум, 2 июня стало известно о смерти режиссера Веры Ефремовой. Фото: ПТО Фото: Ирина ТАРАСОВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 3 июня 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 42 297 случая заражения COVID-19 (+72 за сутки).

Выздоровели 39 593 жителя региона (+92 за сутки).

Изолированы 1702 больных (-24).

Умерли 1052 человек (+5 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 755 заболевших (+29 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район – 3064 (+4),

Ржев – 2319 (+1),

Вышневолоцкий городской округ – 2234 (+4),

Калининский район – 1751 (+6),

Кимры – 1661 (0),

Торжок – 1651 (+5),

Бологовский район – 1068 (+1).

Графика: Яндекс

Прививку от коронавируса к 2 июня сделали 135 233 жителя Тверской области, за последние сутки – 1 269 человек. За весь период в регионе проведено 733 028 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 2 244.

Тверская область принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме-2021, который проходит в северной столице со 2 по 5 мая. Ожидается, что у тверской делегации, которую возглавит губернатор Игорь Руденя, будет самая насыщенная программа за всю историю участия в ПМЭФ. В экспозиции форума размещен стенд региона с макетами точек экономического роста. Планируется подписание ряда важных соглашений между правительством Тверской области и крупными компаниями в сферах развития промышленности, дорожной инфраструктуры, туризма, глубокой переработки древесины и других.

О смерти главного режиссёра Тверского академического театра драмы сообщила в соцсетях актриса труппы Евгения Голубева. Вера Ефремова возглавляла театр как худрук, а потом как главреж с 1974 по 2020 годы.

10 ноября 2020 года ей исполнился 91 год. Последние годы Вера Андреевна сильно болела.

Народная артистка России была хорошо известна как талантливый режиссёр, многое сделавший для развития театрального искусства на Тверской земле.

«КП»-Тверь» последними сделали интервью с руководителем театра.

Прощание с Верой Андреевной состоится в Тверском академическом театре драмы 4 июня (пятница) в 12:00.

Графика: ПТО

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