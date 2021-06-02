Пойдут на образование: В бюджете Твери распределили 29 млн рублей от детсада на улице Планерной

В Тверской Думе вновь приняли поправки в текущий бюджет города. Фото: ТГД

2 июня в Тверской городской Думе уже не в первый раз в этом году утверждали изменения в муниципальной казне. Однако вначале депутаты в окончательном варианте утвердили отчет об исполнении бюджета за прошлый год.

Его итоги таковы. Доходы составили 9,5 млрд. рублей, расходы - 9,8 млрд. рублей. Таким образом, дефицит сложился в размере 334,7 млн. рублей. Это 8,5%, что соответствует нормам, установленным в бюджетном кодексе.

При этом доходы в бюджете 2020-го по сравнению с 2019-м уменьшились на 5,6%. Это следствие коронавирусных послаблений и ограничений.

По сравнению с предыдущим годом расходы уменьшились на 2,2%.

Муниципальный долг увеличился. Было привлечено кредитов на 2,7 млрд рублей по средней ставке 6,3%.

Разобравшись с этим депутаты перешли к текущему бюджету.

- Нам совершенно неожиданно вернулись остатки 2020-го года по детскому саду на улице Планерной. В сумме 29 млн рублей, - доложила начальник департамента финансов администрации Твери Ольга Слобода.

Она пояснила, что это произошло из-за того, что садик будет построен чисто за счет региона. Софинансирование города вернули.

В основном эти 29 млн решено распределить на нужды сферы образования.

На обеспечение антитеррористической безопасности учреждений образования направят 5,7 млн рублей.

На подготовку инфраструктуры школ к осенне-зимнему сезону - 18,1 млн рублей.

На устранение аварийных ситуаций и капремонт кровель - почти 3,2 млн.

На организацию трудоустройства школьников 14-18 лет в период каникул - 1,7 млн.

Кроме того, будет приобретен генератор для обеспечения бесперебойной работы системы ГАС «Выборы» в Центральном районе.

Также в бюджете города пришлось находить средства на софинансирование дополнительных проектов ППМИ. В Твери в итоге реализуют на пять проектов больше. Софинансирование города на них составит 1,8 млн рублей.

- Мы предлагаем на эти цели направить свободный остаток от реализации инициативных программ, это свыше 1,793 млн, и еще 26 тыс. с расходов Московского района на покос зеленых зон, - уточнила представитель городской администрации.

Она также рассказала, что предлагается внести изменения в проекте бюджета на 2023 год. В связи с удорожанием работ по реконструкции блока биологической очистки канализации Твери предлагается добавить на это 332,6 млн рублей за счет временного заимствования бюджетных ассигнований на содержание автодорог. Как пояснила представитель горадминистрации, после межбюджетных трансфертов от региона всё встанет на свои места.

Депутаты после некоторых уточнений приняли поправки в бюджете.