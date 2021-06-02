Будь здорова, Тверская область: Наш регион попал на 52-е место в рейтинге экономического здоровья субъектов РФ

Коронавирус бессимптомно наш регион не перенёс: по данным аналитиков «здоровье» экономики ухудшилось на 13%. Фото: Александр РОГОЗА

Тверская область заняла 52-е место в рейтинге экономического здоровья регионов РФ, показав за прошедший год отрицательную динамику развития и снижение общего уровня здоровья региональной экономики.

Рейтинг «Экономическое здоровья российских регионов: ковидные осложнения» составлен рейтинговым агентством «Эксперт РА». Это не просто проходное исследование. Поскольку «Эксперт РА» входит в реестр кредитных рейтинговых агентство Центробанка, его исследования могут влиять на решения, принимаемые крупными инвесторами и кредитными организациями.

Оценка производилась по множеству параметров и аспектов, определивших основные категории: экономическое здоровье населения (занятость, уровень дохода и потребления и прочее), экономическое здоровье бизнеса (положение малого бизнеса, показатели инвестирования, уровня производства и так далее), а также здоровье региональных бюджетов (степень дотационности, дефицит и иные показатели).

ЭКОНОМИКА ТОЖЕ БОЛЕЕТ

Аналитики отмечают, что за время «коронакризиса» практически все субъекты РФ показали ту или иную отрицательную динамику. Тем не менее экономики семи субъектов имели позитивные сдвиги в развитии. Это Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа, Камчатский край, Ленинградская, Магаданская, Псковская области и Республика Калмыкия. Однако наши соседи-псковитяне находятся в рейтинге ниже Тверской области, так как в целом состояние их экономики оценено хуже.

«Как и в прошлые годы, независимо от влияния кризисных явлений, наиболее экономически стабильными и здоровыми остаются регионы с сырьевой рентой и с очень высоким уровнем ресурсной базы», - отмечается в исследовании. Специалисты также отмечают, что доля добывающей отрасли в структуре ВРП (валового регионального продукта) у данных регионов составляет 50 и более процентов.

Конечно, к числу регионов с наименее пострадавшей от ковида экономикой относятся столичные, в которых традиционно более высокие показатели ВРП и уровня жизни.

ЗДОРОВЬЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОШАТНУЛОСЬ, НО НЕ СИЛЬНО

Как мы уже сказали, Тверская область находится на 52-м месте (из 85 возможных) сводного рейтинга экономического здоровья регионов. По сравнению с прошлогодним исследованием мы потеряли девять позиций. Сопоставив все параметры, по которым производилось исследование, специалисты пришли к выводу, что коронавирус бессимптомно наш регион не перенёс: здоровье региональной экономики ухудшилось на 13%, а динамика развития экономики замедлилась на 14%.

Однако текущий уровень нашего экономического развития попал в категорию «выше среднего» (при градации: высокий, умеренно высокий, выше среднего, средний, ниже среднего, умеренно низкий, низкий). Уровни развития экономик соседних регионов оценены скромнее (за исключением Подмосковья, где отмечен умеренно высокий уровень развития экономики).

А вот с динамикой развития экономики дела у Тверской области обстоят хуже. Этот критерий оценён как «умеренно негативный». Такое же положение дел и в соседних регионах (кроме Новгородской области, где динамика нейтральная).

Как и в большинстве других регионов, показавших умеренное снижение экономических показателей, на экономическое здоровье Тверской области повлияли коронавирусные проблемы малого бизнеса, рост безработицы и, как следствие, падение денежных доходов населения.

Для иллюстрации добавим официальные данные Тверьстата. С января по декабрь 2020 года число официально зарегистрированных безработных в Тверской области выросло с 5,7 тысячи до 21,5 тысячи человек (к началу мая 2021 года их число сократилось до 9,1 тысячи человек). Средняя численность работников малых предприятий в 2020 году составила 49,8 тысячи человек, в то время как в 2019-м таковых насчитывалось 59,4 тысячи.

А КАК У СОСЕДЕЙ

По совокупности всех параметров исследования регионы-соседи заняли следующие места рейтинга экономического здоровья:

Московская область – 10-е место, индекс здоровья экономики +59%

Вологодская область – 27-е место, индекс здоровья экономики +18%

Ярославская область – 44-е место, индекс здоровья экономики -4%

Тверская область – 52-е место, индекс здоровья экономики -13%

Новгородская область – 58-е место, индекс здоровья экономики -17%

Смоленская область – 59-е место, индекс здоровья экономики -18%

Псковская область – 63-е место, индекс здоровья экономики -22%

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Оксана ТОЛКАЧЕНКО, кандидат экономических наук, замдиректора Института экономики и управления ТвГУ, доцент кафедры экономики предприятия и менеджмента:

- Позиция Тверской области в данном рейтинге говорит о том, что при среднем здоровье региона его иммунитет старательно сопротивлялся новой коронавирусной инфекции весь прошлый год. По сути, мы как были в середине рейтинга с нашими средними данными в доковидный период, так там и остались. Ухудшение индекса динамики экономического здоровья Тверской области на 14% не столь серьёзно, как это можно было ожидать и в сравнении со многими другими регионами. Например, экономика Ярославской области, которая сопоставима с экономикой Тверской области, сократила индекс экономического здоровья на 28% по отношению к 2019 году. Предприятия ключевых отраслей Тверского региона функционировали во время пандемии, что позволило поддержать экономическое здоровье бизнеса. В то же время малый бизнес региона, как и по России в целом, значительно пострадал. Большая часть малых предприятий, занятых в сфере услуг, простаивала. Конечно, помощь со стороны государства позволила хоть как-то поддержать организации, но кардинально проблему не решила. Также и экономическое здоровье населения региона однозначно снизило свои показатели. Реальные доходы за год сократились, что в конечном итоге сказывается на снижении покупательной способности. Хотя в период введения первых ограничений наблюдался всплеск покупательной способности, который был связан с появлением большего количества свободного времени у населения и сложностей с организацией отдыха. Вот на таких противоположных тенденциях по сути и сохранилось с небольшим ухудшением среднее положение Тверской области в рейтинге, составленном агентством «Эксперт РА».

Что касается прогнозов, то ожидать резких позитивные тенденции в 2021 году не стоит. В этом году экономика региона будет еще пожинать плоды локдауна 2020 года и показывать отрицательную динамику своего экономического здоровья. Думаю, более чем замедления сокращения основных показателей, характеризующих уровень экономического развития Тверского региона, ожидать не стоит.