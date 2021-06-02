Вакцинация от коронавируса в Тверской области: сохраните здоровье и живите полной жизнью!

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ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

(ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА СТОПКОРОНАВИРУС.РФ)

Заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжает оставаться на высоком уровне. Единственный способ обезопасить себя и своих близких от болезни, которая может унести жизнь или надолго ухудшить состояние здоровья, - это вакцинация.

РОССИЙСКИЕ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА

Спутник V («Гам-КОВИД-Вак»), разработчик - НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи Принцип действия. На основе аденовируса и гена белка SARS-CoV-2. Вирус доставляет в клетку генетический материал, но не может размножаться и вызывать заболевание. После введения организм начинает вырабатывать антитела. Как вводится. Двукратно, с интервалом в три недели. Устойчивый иммунитет формируется через 21 день после второй вакцинации.

«ЭпиВакКорона», разработчик ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Принцип действия. На основе пептидов - фрагментов белка S SARS-CoV-2. Пептиды закреплены на белке-носителе, который вместе с гидроксидом алюминия помогает усилить иммунный ответ. После введения в организм стимулирует выработку антител. Как вводится. Двукратно, с интервалом в две-три недели. Устойчивый иммунитет формируется через 30 дней после второй вакцинации.

«Кови-Вак», разработчик НИИ им. М.П. Чумакова Принцип действия. На основе инактивированного вируса. Вместе с ним и вспомогательным веществом, гидроксидом алюминия, в организме запускается иммунный ответ. Как вводится. Двукратно, с интервалом в две недели. Устойчивый иммунитет формируется на 14-й день после второй вакцинации.

Сколько держится иммунитет?

На данный момент иммунитет подтвержден в интервале 5-7 месяцев. Прогнозный иммунитет - как минимум год, но точные данные покажут дальнейшие наблюдения за привитыми и переболевшими.

Возможные побочные явления

- Кратковременное повышение температуры

- Головная боль

- Слабость

- Боль в мышцах и суставах

- Заложенность носа

- Першение в горле

- Сыпь

- Аллергические реакции

Заразиться COVID-19 непосредственно от вакцинации невозможно. Все вакцины являются профилактическими, т.е. защищают от заболевания.

Где можно вакцинироваться

Вакцина поставляется в медицинские организации всех субъектов Российской Федерации. Список медицинских организаций, в которых можно сделать прививку, уточняйте на сайте регионального Министерства здравоохранения. Вы можете записаться через портал Госуслуг.

На вакцинацию возьмите паспорт, полис ОМC и СНИЛС (необходим для получения электронного сертификата на Госуслугах).

Перед прививкой

- Осмотр врача с измерением температуры

- Сбор сведений о контактах с инфицированными

- Измерение уровня кислорода в крови и осмотр врачом

- Информирование о возможных реакциях

- Заполнение информированного добровольного согласия

После прививки в течение трех дней рекомендуется

- Не посещать сауну/баню

- При повышении температуры можно принять противовоспалительные препараты

- Избегать чрезмерных физических нагрузок

- Не принимать алкоголь

- При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации можно принять антигистаминные средства

Есть ли противопоказания

С учетом имеющихся у вакцины противопоказаний перед применением необходимо обследование у врача. Противопоказаниями к вакцинации являются:

- беременность и период грудного вскармливания

- возраст до 18 лет

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины (гидроокиси алюминия и др.) или вакцине, содержащей аналогичные компоненты

- тяжелые аллергические реакции в анамнезе

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний

- вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры.

Филиал ООО «Капитал МС» в Тверской области г. Тверь, ул. Александра Попова, д. 4

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