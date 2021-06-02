Досуг в Твери со 2 по 9 июня: Пушкин, музыка и цветы, а также поп-звезда

Впереди - празднование Пушкинского дня. Фото: администрация Твери

КОНЦЕРТЫ

Музыкальный сад

Тверская филармония и Ботанический сад ТвГУ встречают лето вместе и с музыкой. В саду 3 июня в 18:30 начнётся концерт «Музыкальные краски лета».

Там сыграет струнный квинтет филармонии «AD LIBITUM». В его составе выступают Ирина Евдокимова (скрипка), Елена Барменкова (скрипка), Наталья Лазыкина (альт), Александра Селиверстова (виолончель), Сергей Гутник (контрабас). К ним присоединится Татьяна Николаенко (гитара, укулеле, перкуссия).

Ведущий – директор Ботанического сада ТвГУ Юрий Наумцев.

В программе: Л. Боккерини. «Фанданго», Г. Форе. «Сицилиана», А. Маркес. «Conga del fuego», а также произведения А. Ромеро, А. Пьяццоллы, Р. Мартинеса, В. Раду, Л. Бернстайна.

Билеты продаются в кассе филармонии. В день концерта билеты можно приобрести в кассе Ботанического сада.

Стоимость билетов на концерт: 200 рублей.

Входной билет в Ботанический сад приобретается отдельно!

Количество мест ограничено! Бронируйте билеты по телефонам: 34-64-34, 35-69-14.

В Ботаническом саду прозвучит прекрасная музыка. Фото: Ботанический сад ТвГУ

«Берег, милый для меня»

Так называется литературно-музыкальная композиция, которую 4 июня в 18:30 представят в Тверской филармонии. Концерт состоится в предверие празднования Дня рождения поэта Александра Пушкина и будет посвящено его великому творчеству.

В концерте участвуют: лауреаты международных конкурсов Эмма Штуко (сопрано) и Илья Шкадин (баритон); губернаторский камерный хор «Русский партес» (дирижер – Андрей Кружков).

Художественное слово - член Союза композиторов России Сергей Левин

Автор и ведущая программы - Татьяна Левина.

В программе: вокальные и хоровые сочинения М.И. Глинки, А.С. Даргомыжского, Г.В. Свиридова, В.Я. Шебалина, В.С. Калинникова, А.С. Аренского на стихи А.С. Пушкина.

Стоимость билета: 400 рублей.

Не забывайте про маски!

В филармонии готовят концерт в честь Пушкина. Фото: Тверская филармония

Она обезоружена

9 июня в 19:00 в Твери в СК «Юбилейный» начнётся концерт популярной эстрадной певицы, звезды телепередач «Две звезды», «Точь-в-точь» и «Голос» Полины Гагариной.

Она представит тверским любителям поп-музыки новое шоу «Обезоружена».

Как заявлено в анонсе от команды Полины: «Мы подготовили шоу, которому нет равных, где известные во всем мире хиты звучат по-новому, а современные диджитал-декорации позволяют показать полноценную концертную программу как на больших, так и маленьких площадках. Зажигательные танцевальные номера, яркие костюмы, интерактивы, живой звук и, конечно же, мощнейший вокал никого не оставят равнодушным».

Цена билетов: от 1200 до 5000 рублей.

В Твери с новой шоу-программой выступит Полина Гагарина. Фото: gagarina.com/скриншот

ФЕСТИВАЛИ

Поэтический праздник

6 июня в усадьбе-музее Александра Пушкина в Берново в Старицком районе пройдет традиционный мини-фестиваль во славу великого Поэта.

Гостей там встретят молодые люди и девушки в нарядах пушкинской эпохи, будет играть оркестр, художники напишут картины.

В программе: литературно-музыкальная композиция«Мой Пушкин», выступление артистов Тверской филармонии, Пушкинский бал с хореографическими мастер-классами, поэтическая площадка, конкурсы «Читаем Пушкина» и «Пишем письмо Пушкину», спектакль Тверского театра кукол «Потешная сказка», а также композиция «Руслан и Людмила».

В завершении состоится театрализованный концерт.

Вход: свободный.

Музей Пушкина в берново ждёт гостей на праздник. Фото: VK/Музей Пушкина А.С. в с. Берново

НА ЗАМЕТКУ

Подробную программу мероприятий Пушкинского дня в Твери смотрите на сайте городской администрации.